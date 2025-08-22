Bagnaia: "Tensione un po’ per colpa mia. Ero arrabbiato, ma siamo uniti"

Serviva spegnere l'incendio. Le dichiarazioni di Bagnaia di forte contrarietà nei confronti della Ducati hanno dato modo di dubitare della prosecuzione del rapporto tra il piemontese e la scuderia. Era necessario servirsi in senso figurato delle acque del lago Balaton (Ungheria), lì dove sorge il circuito inedito che i centauri della top-class affronteranno da oggi, per non alimentare il fuoco: «Quando si arriva alle interviste arrabbiati e i media ti chiedono quello che non va, bisogna essere più pacati.

Un po' è colpa mia, essendo una persona che dice quello che pensa, faccio più fatica», ha dichiarato Pecco. Calma e gesso, in un fine settimana in cui si vedrà se il nuovo circuito andrà a mettere in difficoltà Marc Marquez, dominatore della classifica iridata: «Si riparte tutti da zero, al nono titolo non ci penso».