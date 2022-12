Bianchina, tutt’altro che sfigata: l’auto di Fantozzi era nata chic

Ferruccio Quintavalle sfoglia i bilanci con aria perplessa. Non è scontento, anzi. Quando finisce di esaminare gli incartamenti la visione è assolutamente nitida: l’azienda Bianchi è diventata ormai troppo grande per limitarsi al business delle due ruote. Tocca aggiungerne un paio, per strizzare l’occhio a questo inedito e glorioso perimetro in espansione. Cosparso davanti alla sua scrivania, uno stuolo di ragionieri: Ferruccio non sa – come potrebbe del resto – che sarà proprio quella categoria a fare ascendere verticalmente il marchio, pur intridendolo dell’ignominia di cui resta imbevuta la sfiga.

Mettiamo ordine. Nel dopoguerra la Cicli Bianchi è una corazzata. I conti non solo tornano: sono astronomici. Per questo Quintavalle fa una cosa: alza la cornetta e compone tre numeri diversi. Il primo è quello del commendator Giuseppe Bianchi. Quello che sta in mezzo è Alberto Pirelli, figlio del fondatore dell’omonima azienda. In coda, ma mica meno importante, un giovane Gianni Agnelli. Il quartetto sigla un patto d’acciaio: l’11 gennaio 1955, a Desio, sorge l’Autobianchi.

La Bianchina è la prima nascitura: irrompe sul mercato italiano cogliendo un successo formidabile. Seduce con quelle pinne posteriori, abbaglia con le cromature, guizza lesta come la 500 – con cui condivide anche il telaio - grazie al motore che spinge dal retro. E poi l’abitabilità è migliore, il design appare chic, i dettagli più curati. Se la vuoi in un’unica soluzione devi tirare fuori 565mila lire, cifra che disegna un lieve gap con la vettura che l’ha preceduta, inchiodata alle 490mila. Ad ammaliare però è anche l’opzione – ammiccante – di poterla mettere in garage con un pacchetto di 30 rate.

Vendite che esplodono, sfumature che si moltiplicano di conseguenza. Nel ’59 vengono presentate la versione Cabriolet e la Panoramica: la prima possiede un motore da 499 centimetri cubi e 21 cavalli. La seconda di cavalli ne ha 22 e vanta maggiore spazio posteriore. Nello stesso anno viene sfoderata anche la “Trasformabile”, prodotta anche in una versione Special che poi significa livrea bicolore e si va in giro a far ruotare le teste.

È chiaro a tutti, fin dal primo istante, come la Bianchina debba rappresentare la vettura di una certa facoltosa borghesia o, al massimo, la seconda agile auto della upper class. Così, quando compare per la prima volta in una pellicola di Fantozzi, il risultato è prodigioso in termini di marketing, ma straziante per il brand. Perché, d’un tratto, un’auto nata per aggiungere una patina di lusso a cumuli di italiche esistenza cupe, diventa propaggine – accidenti che sberleffo – del ragioniere più sfigato di sempre.

Lui guida, peraltro, il modello meno apprezzato di tutti. La Berlina, uscita nel 1962 e subito ribattezzata “Televisore”, per via di quella forma verticale del lunotto posteriore. La saga fantozziana – dipanandosi dal 1975 (sei anni dopo la chiusura della produzione) al 1999 – infligge un severo colpo di grazia ad una vettura uscita male, stavolta sì, e finita peggio.

Costantemente bagnata dalla nuvoletta che perseguita il nostro, arenata in poltigliose pozzanghere, sfregiata da prepotenti parcheggiatori e persino bardata come un novello carro armato: la Bianchina viene maneggiata nei film con allegra disinvoltura, diventando a tutti gli effetti un tempo comico. Il messaggio originale però risulta stravolto: è anche peggio del classico “va tutto bene purché se ne parli”. Le avventure di Paolo Villaggio fanno sprofondare la Bianchina, grattano via quella veniciatura glamour e la eleggono per inevitabile equazione catodica ad auto di fiducia dei perseguitati dalla malasorte.

Una fine certo ingloriosa per un marchio sorto con tutt’altre premesse, ma in fondo basta scavare di una spanna per srotolare un’altra storia. Ha recitato una parte, ma era tutt’altro che sfigata.