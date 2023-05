La disavventura del pilota di F1 De Vries: "Bloccato in un paesino dall'alluvione"

Brutta avventura per il pilota di Formula 1 Nyck De Vries, anche lui bloccato dall'alluvione che ha colpito duramente l'Emilia Romagna provocando nove vittime e migliaia di sfollati. Il talento della scuderia Alpha Tauri ha raccontato su Instagram la sua esperienza che lo ha costretto a rimanere bloccato in un albergo in seguito aver avuto difficoltà a guidare la sua automobile per le condizioni impraticabili della rete stradale.

Su Instagram il pilota ha raccontato la sua disavventura: "Martedì sera alle 23:30 ero in direzione Faenza in vista di un'attività di marketing prevista mercoledì in fabbrica. Pioveva a dirotto e Faenza era già allagata e non sono riuscito ad arrivare in hotel. Tornare sull'autostrada non era un'opzione praticabile. Sono rimasto bloccato in un piccolo paesino con un hotel tutto prenotato. Per fortuna la McLaren era rimasta già bloccata lì e il loro uomo del carrello anteriore, Frazer, è stato così gentile da cedermi la stanza".

Le immagini (guarda la gallery) che ha pubblicato sono emblematiche. Le strade principali erano chiuse ed ha dovuto passare attraverso quelle secondarie, ma la viabilità è stata interrotta per delle frane, ed è stato costretto a cambiare i suoi programmi. Il giorno successivo le cose sono andate ancora molto peggio. La hall di quell'albergo si è trasformata in un ricovero d'emergenza per le persone che erano state costrette a lasciare le proprie abitazioni. E in quel mercoledì mattina, dopo aver saputo che il GP di Imola non si sarebbe effettuato, de Vries ha deciso di tornare a casa a Montecarlo. Il suo è stato un viaggio molto avventuroso.

"Dopo l'annuncio della Formula 1, ho visto un'unica soluzione possibile per tornare a casa (a Montecarlo, ndr.), quella di guidare passando da Firenze. Dopo un viaggio avventuroso tra le montagne e grazie all'aiuto delle persone del posto e delle autorità dei vari paesi, finalmente sono arrivato sano e salvo a casa. - prosegue così il racconto del pilota - Ringrazio ogni singola persona che è stata così gentile ad aiutarmi. È stato davvero commovente vedere così tante persone prendersi cura l'uno dell'altro. I miei pensieri vanno a quanti continuano a essere colpiti da questa tragedia. Tornerò preso a Faenza per incontrare il mio team e le persone della regione! Forza".

Chi è Nyck De Vries

A 28 anni sta vivendo la sua prima esperienza in Formula 1 alla guida dell'Alpha Tauri. In carriera ha già vinto tanto: nella sua bacheca il successo nel campionato di Formula 2 del 2019 e il Mondiale di Formula E del 2021. Ufficialmente, però, non è un esordiente. Perché il pilota olandese un Gran Premio lo aveva già disputato: lo scorso settembre, a Monza quando con la Williams aveva sostituito Alexander Albon all'ultimo momento. Una situazione inaspettata: Albon si sente male, e viene operato d’urgenza di appendicite a Milano. L’olandese viene promosso dalla Williams, entra nella Top Ten nelle Qualifiche effettua una splendida gara che chiude al nono posto.

Conquista due punti, i primi della carriera, ed è anche votato come Driver of the Day. La sua storia colpisce: l’Alpine gli fa effettuare un test, ma è l’Alpha Tauri che punta su di lui dopo l’addio di Gasly. E adesso De Vries sta vivendo la sua prima stagione in Formula 1 da pilota ufficiale in coppia con il giapponese Tsunoda. Al momento non ha ancora conquistato punti in classifica ma la voglia di mettersi in mostra c'è ed è tanta.