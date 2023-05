F1, GP Imola annullato per maltempo: ecco quando verrà recuperato

Adesso è ufficiale: il GP di Imola di F1, previsto per il fine settimana, è stato annullato a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. "E' stato deciso l'annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto" , ha detto a Lapresse. Dopo l'annuncio di Sticchi Damiani, anche l'organizzazione della F1 ha ufficializzato la cancellazione del GP di Imola diramando un comunicato.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA — Formula 1 (@F1) May 17, 2023

La situazione all'interno del circuito

Le immagini mostrate nei video e nelle foto condivise sui social che arrivano dall'area circostante e all'interno del circuito sono diventate virali. Nella zona televisione e in altre aree – come si evince da una breve clip su Tik Tok – l'acqua arriva fino al polpaccio e per spostarsi servono stivali anfibi. Il paddock 2 è ancora invaso dall’acqua, ma l’allestimento del villaggio procede e i primi mezzi delle scuderie sono già parcheggiati, il che fa pensare che sia vicina la conferma della disputa della gara. Le previsioni dell’Aeronautica militare parlano di possibili brevi precipitazioni prima di mezzogiorno e di un pomeriggio senza altra acqua.

I MEAN LOOK AT THIS... THIS IS AWFULL.. pic.twitter.com/M2rekqjjvH — Anne, next stop Imola (@CL16_MY_HERO) May 17, 2023

La questione non riguardava solo l'attenuazione delle precipitazioni ma anzitutto garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica per le condizioni delle strade e delle vie d'accesso all'Autodromo. Comuni vicini a Imola annoverano centinaia di sfollati e le notizie che arrivano sono preoccupanti.

Le reazioni

Il Ceo di Formula One Group, Stefano Domenicali, ha spiegato la decisione di non correre a Imola. "La decisione è stata presa per la sicurezza e per non pesare ulteriormente sull'emergenza" , le sue parole.

Già in mattinata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva detto di ritenere "opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia-Romagna" . Lo avevano fatto sapere sapere fonti del Mit "anche alla luce di contatti diretti tra il ministro, le istituzioni e le associazioni coinvolte". "Dedichiamoci ai soccorsi" , aveva sottolineato Salvini. La speranza, una volta diventato ufficiale il rinvio, è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, con la certezza che gli appassionati capiranno e condivideranno questa scelta. Per Salvini, in questa fase "è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza", anche evitando sovraccarichi di traffico in una zona duramente colpita.

La Ferrari ha pubblicato un tweet in cui esprime solidarietà "alle popolazioni dell'Emilia-Romagna e delle Marche colpite dalle inondazioni e dalle forti piogge delle ultime ore". L'Alpha Tauri, che ha sede a Faenza, invece si è mobilitata per fornire il massimo supporto possibile attraverso (anche) una sottoscrizione economica: "Purtroppo la nostra città di Faenza è stata colpita ancora una volta precipitazioni significative e ha subito conseguenti allagamenti. Se qualcuno desidera aiutare le popolazioni, può farlo seguendo le istruzioni riportate di seguito".