Domenicali resta alla guida della Formula 1

Stefano Domenicali rimarrà al timone della Formula 1. Lo ha annunciato in una nota ufficiale la stessa Liberty Media, società proprietaria della competizione, aggiungendo che il manager italiano manterrà la sua carica di ceo e presidente per altri cinque anni, fino al 2029. Un’estensione importante, considerando che Domenicali ricopre entrambe le cariche dal 1° gennaio 2021 e giustificata, come spiega la stessa società, dal suo “ruolo determinante nel portare l'azienda a nuovi livelli di successo e a diventare lo sport globale che è oggi”.

La sua riconferma arriva a soli pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, che vedrà l’esordio ufficiale di Lewis Hamilton a bordo della Ferrari. Peraltro, è proprio con il Cavallino che Domenicali ha iniziato la sua carriera professionale nel 1991, dove ha ricoperto vari incarichi, fino a diventare team principal per nel 2008. Successivamente, nel 2014 è entrato in Audi AG come vice president of New Business Initiatives e poi è stato nominato presidente e ceo di Automobili Lamborghini nel 2016.

“Sono onorato di continuare a guidare questo sport incredibile, che amo e che ha fatto parte della mia vita fin dall'infanzia”, ha dichiarato Domenicali che ha ringraziato Liberty Media “per la fiducia”, promettendo al contempo, “insieme a tutti gli stakeholder rilevanti della F1, di continuare a servire al meglio gli interessi dei nostri fan, poiché sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo”. Soddisfatto anche Derek Chang, ceo e presidente di Liberty Media solamente dallo scorso febbraio.

“Siamo entusiasti del rinnovo di Stefano e non vediamo l'ora di vederlo alla guida insieme alla talentuosa gestione della Formula 1 per gli anni a venire. Stefano è stato un eccellente amministratore dell'azienda, capace di accelerare il tasso di crescita della Formula 1 sia a livello commerciale che di coinvolgimento dei fan.

La sua energia e il suo entusiasmo per lo sport si traducono in una strategia e in risultati altamente efficaci. A nome di Liberty, siamo grati per la sua partnership e incredibilmente ottimisti sul continuo successo che il team di F1 può guidare per lo sport, i nostri fan, partner e azionisti", ha concluso Chang.