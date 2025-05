Dramma in Superbike, due morti e cinque feriti dopo maxi caduta

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nella Superbike britannica. Due piloti, l'inglese Owen Jenner e il neozelandese Shane Richardson, sono morti in un terribile incidente poco dopo la partenza della gara del Campionato British Supersport Quattro Group, sul circuito di Oulton Park. Lo schianto terribile è avvenuto, all'uscita della curva 1, Old Hall, al primo giro. Appena partiti un pilota ha perso il controllo all'uscita della prima curva, finendo per sbandare sull'asfalto e scontrarsi con un altro concorrente. Un incidente a catena che ha coinvolto undici piloti. La gara è stata immediatamente interrotta e sono intervenuti i soccorsi medici a bordo pista. A causa dell'estrema gravità dell'incidente e del continuo intervento medico, la prova è stato annullata.

Owen Jenner, 21 anni, è stato inizialmente curato a bordo pista e poi portato al centro medico del circuito, dove nonostante i tentativi di rianimazione, è morto per le conseguenze di un trauma cranico. Campione 2023 nella Stock 600 e nel 2024 nella Biritish GP2, il pilota inglese correva per la Rapid Honda. Shane Richardson, 29 anni, dopo i primi soccorsi è stato trasportato al Royal Stoke University Hospital con gravi ferite al torace. È morto prima dell'arrivo. Il neozelandese, che lascia la moglie e due figli piccoli, prima della gara, sui social, aveva ripubblicato nelle storie di Instagram, una precedente intervista in cui rifletteva sulla Sprint del giorno precedente, domenica: "È andata bene, ma è stata una brutta partenza, ho perso parecchie posizioni. Abbiamo però capito come comportarci" .

Il pilota neozelandese gareggiava per l'Astro-JJR Hippo Suzuki. Una tragedia nella tragedia quella che ha visto coinvolta Hannah James, compagna di Richardson e moglie dei suoi figli, costretta a rivivere il dramma già affrontato nove anni fa quando dovette pinefere la perdita del suo allora fidanzato Billy Redmaine, morto a 25 anni in un altro incidente automobilistico. Una storia incredibile, che ha suscitato commozione tra i lettori e sui social.

Delicate anche le condizioni di Tom Tunstall, 47 anni, inizialmente curato in pista e portato al centro medico del circuito, in seguito è stato trasferito al Royal Stoke University Hospital con gravi ferite alla schiena e all'addome. Altri cinque piloti sono stati trasferiti al centro medico del circuito con ferite lievi, che non hanno richiesto il trasporto in ospedale. Si tratta di Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood.

Altri tre corridori coinvolti ne sono usciti illesi: Lewis Jones, Corey

Tinker e George Edwards. Il Motorcycle Circuit Racing Control Board e il MotorSport Vision Racing stanno indagando sulle circostanze complete dell'incidente in collaborazione con il medico legale e la polizia del Cheshire.