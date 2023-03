"Vincere subito il Mondiale di F1". Vasseur lancia la Ferrari nella stagione 2023

Manca pochissimo al via del Mondiale 2023 e in casa Ferrari cresce l'attesa per il debutto di domenica 5 marzo in Bahrain. Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, non nasconde l’emozione per l'inizio della stagione di F1, che il Cavallino affronterà con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

"Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale - ha dichiarato il team principal Vasseur -. Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione".

Intanto cresce la fiducia per il weekend di gare. "I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto per ottenere il massimo dalla SF-23 - ha aggiunto Vasseur -. Una cosa è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi qualunque sarà il risultato della prima domenica, il titolo non si vincerà né si perderà in Bahrain".

Sul Gran Premio a Sakhir. "La pista la conosciamo bene: sappiamo però che le temperature molto variabili dell’aria e della pista, le condizioni variabili del vento e le nuove gomme Pirelli renderanno complicato mettere a punto la macchina al meglio, ma sia Carlos che Charles hanno raccolto molti dati durante i tre giorni di test - ha precisato Vasseur -. Mi aspetto una squadra ben preparata per un fine settimana concreto" .

Gli obiettivi della nuova stagione

Il neo team principal della Rossa ha preso le redini della squadra vice campione Costruttori e piloti della scorsa stagione non per un anno di transizione, bensì con ambizioni ben più illustri: "La mia sfida è quella di vincere subito il Mondiale" . Nessun giro di parole per Vasseur, che ha da subito fatto capire quale sarà il focus della Ferrari nell’annata ormai alle porte.

Fare meglio del secondo posto nella classifica dei team e di quello conquistato da Charles Leclerc in griglia - dietro al campione iridato Max Verstappen - significa inevitabilmente puntare al titolo. La sensazione che traspare è quella che a Maranello siano ormai svanite le ombre delle stagioni anonime di qualche anno fa, con la convinzione sempre più costante di voler riconquistare il titolo che manca ormai dal 2007.

Charles Leclerc almeno inizialmente, non sarà innalzato a pilota di punta della scuderia, vista la crescita e il tasso tecnico non indifferente che il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, ha mostrato in pista specialmente nella seconda metà del mondiale passato. Anche su questo tema, Vasseur ci ha tenuto a specificare quanto i due piloti, nel primo frangente della stagione, saranno messi sullo stesso piano.

Una strategia interna e di comunicazione che sul breve periodo dovrebbe placare qualsiasi tipo di discorso relativo a prestazioni e risultati di gara, ma che a lungo andare potrebbe condurre a un bivio dove il team principal francese sarà chiamato ad assumere decisioni nette e d’impatto che troppo spesso sono mancate in passato.

Quando e dove vedere il GP del Bahrain

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8 alle ore21.30. Le emozioni della gara, in programma domenica 5 marzo alle ore 16, saranno raccontate da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero.

