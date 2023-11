“Educational Project”, da Motomorphosis un premio all'altruismo per mostrarne l'importanza nella nostra società

Sono state tantissime le personalità del mondo dello sport, formativo e dello spettacolo che hanno partecipato all'evento Motomorphosis, presso il Campus di H-FARM a Roncade (TV), il più grande e importante polo di innovazione e formazione in Europa. Tutti insieme con un unico importante scopo sociale: dimostrare quanto sia importante la parola, ma soprattutto le azioni, dettate dall'altruismo.

Michele Pirro, tester ufficiale Ducati MotoGP , il pilota Ducati Motocorsa vincitore del Trofeo Indipendenti nel Mondiale Superbike 2023 e futuro pilota ufficiale Kawasaki 2024 Axel Bassani, l’ex corridore di ciclismo e campione del mondo Mario Cipollini, il giovane campione italiano Junior Aprilia 250 Valentino Sponga, l’Executive Director Team Honda MotoGP LCR Fabio Alberti, il Team Manager delle Nazionali Italiane di ciclismo Roberto Amadio, il telecronista sportivo, voce della WorldSBK per SKY Sport Edoardo Vercellesi e l’Etiquette Trainer Elisa Motterle hanno rallegrato una giornata dedicata ai ragazzi, alla loro formazione ma anche al divertimento.

L'unione fa la forza della società

Motomorphosis dal 2009 diffonde e sviluppa nei giovani la cultura della sicurezza, della convivenza e della salute, insieme al rispetto del prossimo nell'ambito della condivisione. L’Associazione fondata e presieduta da Andrea C.C. Ducati quest’anno ha incontrato studenti di 48 istituti di tutte le età, dalle scuole dell’infanzia all’Università e per la prima volta ha assegnto il Premio Fair Play Motomorphosis che è stato quindi il coronamento della stagione educativa 2023. Ma non solo, durante la giornata si sono affrontati temi molto importanti come la sicurezza e la mobilità stradale, attraverso sensibilizzazione e divertimento, insieme a oltre 800 studenti e a un parterre di ospiti prestigiosi, moderati dal personaggio tv Moreno Morello.

Il premio

È stato proprio il popolare mattatore di Striscia La Notizia che ha premiato il vincitore, un riconoscimento ideato dall’Associazione Culturale per dare visibilità ai personaggi pubblici, che, nell’arco dell’anno, si sono distinti per gesti educativi d’altruismo, di rispetto delle regole o di condivisione. Gli studenti presenti si sono anche esibiti, grazie ad un simulatore di guida messo a disposizione da Mototrainer di Andrea Lombardi, effettuando test ride di scooter elettrici e monopattini Askoll Eva, sfidandosi in gare di pit stop. Spazio anche agli studenti più piccoli, che hanno imparato le principali regole stradali in un percorso cittadino riprodotto e organizzato dalla Polizia Locale di Roncade, con biciclette Casadei.