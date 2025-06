Esce di strada e si schianta contro un albero. Il campione italiano di rally Matteo Doretto muore a 21 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma all'81° Rally di Polonia. A seguito di un'uscita di strada nel corso dei test pre gara è morto a 21 anni Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024 di rally. Come riporta l'agenzia Ansa, a confermare la notizia è stato il portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn, Grzegorz Różański. La Peugeot 208 Rally4 è finita fuori strada a Elganowo ed è finita contro un albero. Buone notizie invece per Samuele Pellegrino, co-pilota di Doretto, che è invece in ospedale e in buone condizioni.

Secondo quanto apprende l'Ansa dallo stesso portavoce dei vigili del fuoco, la vettura condotta da Doretto è uscita fuori strada a forte velocità finendo contro l'unico albero che si trovava nella zona. L'impatto è stato violentissimo e ha coinvolto principalmente il lato guida. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il giovane pilota dall'abitacolo. Le condizioni sono apparse subito molto preoccupanti, nonostante il tentativo di rianimazione cardio-polmonare. Il medico giunto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso del pilota italiano, senza riuscire a portare soccorso.

Il co-pilota, Samuele Pellegrino, di 26 anni, è invece uscito autonomamente dalla Peugeot 208 Rally 4. Ha assistito ai tentativi di soccorso dell'amico e collega e poi è stato ricoverato precauzionalmente in ospedale, sotto choc. La gara non è nuova a queste tragedie. Un anno fa a essere protagonista di uno spaventoso incidente fu l'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier: il francese si scontrò frontalmente con un'altra auto, pochi giorni dopo il conducente dell'altra automobile morì a causa delle gravi ferite riportate.

Nativo di Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia, Doretto si era laureato campione italiano di rally a livello Junior lo scorso anno, nel 2024, ed era considerato uno dei talenti azzurri più interessanti del suo sport. I risultati raggiunti gli avevano permesso di accedere al campionato Europeo di rally, sempre nella categoria Junior. Una carriera in crescendo che lo ha portato in questa stagione a debuttare sui tracciati dell'ERC. Nel Rally Sierra Morena, insieme ad Andrea Budoia, è riuscito a piazzarsi settimo nell'ERC Junior.