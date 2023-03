F1, Alonso il più veloce nelle Libere 2 in Bahrain. Leclerc 4° e Sainz 14°

È dello spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) il miglior tempo nelle FP2 del GP del Bahrain, prima prova del Mondiale 2023 di Formula 1 che si correrà domenica 5 marzo. Con il tempo di 1'30"907 lo spagnolo ha preceduto le due Red Bull, con Max Verstappen staccato di 169 millesimi e Sergio Perez di 171.

La Ferrari ha il quarto tempo con Charles Leclerc, che è staccato di 460 millesimi da Alonso. Per il Cavallino tante prove di assetto, incluso il lavoro con l'ala posteriore monopilone che poi nelle libere del pomeriggio ha lasciato il posto a quella col doppio supporto. Per Carlos Sainz, invece, autore di un fuoripista nella sessione del mattino, sessione chiusa col 14° tempo, ma tanto lavoro di ricerca di assetti e poi di simulazione passo gara.

Cosa è successo

Letteralmente on fire lo spagnolo che si aggiudica il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain (guarda la gallery). La sua Aston Martin vola e si conferma una macchina molto temibile sia sul giro secco che sul passo gara, con lo spagnolo che sembra già aver trovato un feeling pazzesco con la nuova monoposto, tanto da lasciarsi alle spalle l'accoppiata Red Bull formata da Max Verstappen (secondo tempo) e Sergio Perez (terzo dopo il miglior tempo delle FP1). Quarto a poco meno di mezzo secondo Charles Leclerc con la Ferrari che comunque dà buoni segnali dal punto di vista del ritmo gara, mentre Carlos Sainz continua a faticare molto con l'altra Rossa, tanto da non andare oltre un 14° crono dopo l'ultimo tempo della sessione precedente. Ancora indietro e in difficoltà invece le Mercedes: Lewis Hamilton chiude in ottava posizione, George Russell invece addirittura 13°, ma oltre ai tempi lenti sul giro da qualifica per il team tedesco preoccupano anche quelli del passo gara.

Le reazioni

"La macchina ha dato buone sensazioni ma adesso non dobbiamo concentrarci troppo sui tempi bensì migliorare l'assetto della vettura. È ancora molto presto per l'approccio alla gara. Servirà cambiare varie cose. Ad ogni modo il nostro team è preparato ed abbiamo fatto delle buone sessioni di test, per ora. È solo questione di tempo perché l'Aston Martin possa sfidare i migliori team. La strada è lunga". Lo ha dichiarato lo spagnolo della Aston Martin, Fernando Alonso, a Sky UK, dopo aver firmato il miglior crono nella seconda sessione di prove libere in Bahrain.

I tempi delle Libere 2

1. Alonso (Aston Martin) 1'30"907

2. Verstappen (Red Bull) 1'31"076

3. Perez (Red Bull) 1'31"078

4. Leclerc (Ferrari) 1'31"367

5. Hulkenberg (Haas) 1'31"376

6. Stroll (Aston Martin) 1'31"450

7. Gasly (Alpine) 1'31"475

8. Hamilton (Mercedes) 1’31"543

9. Norris (McLaren) 1'31"570

10. Zhou (Alfa Romeo) 1'31"586

11. Ocon (Alpine) 1'31"608

12. Bottas (Alfa Romeo) 1'31"793

13. Russell (Mercedes) 1'31"882

14. Sainz (Ferrari) 1'31"956

15. Piastri (McLaren) 1'32"024

16. Magnussen (Haas) 1'32"110

17. Albon (Williams) 1'32"440

18. Tsunoda (AlphaTauri) 1'32"525

19. De Vries (AlphaTauri) 1'32"605

20. Sargeant (Williams) 1'32"749