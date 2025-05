F1, apocalisse Ferrari. Ad Imola fuori al Q2 sia Leclerc che Hamilton.

Ascolta ora 00:00 00:00

La doccia gelata per il popolo delle Rosse arriva ancora prima della fine delle qualifiche per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Dopo una Q2 disastrosa, infatti, sono eliminati sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Non era mai successo ad Imola che nessuna vettura della scuderia di Maranello fosse nella top 10. A spargere ulteriore sale sulle ferite per i tifosi azzurri, il 13° posto del bolognese Kimi Antonelli, che dopo il quarto posto nelle libere aveva fatto sognare molti. In una sessione animata dagli incidenti di Tsunoda e Colapinto proprio sulle curve che erano costate la vita a Senna e Ratzenberger, la delusione per gli appasionati azzurri è davvero cocente.

Q1, spavento Tsunoda e Colapinto

La pole sul circuito di casa manca alla Ferrari dal 2022 ma, almeno a giudicare dai risultati delle libere, l’attesa potrebbe durare ancora. Il mare degli appassionati delle Rosse mastica amaro dopo il risultato certo non esaltante dell’ultima sessione di prove libere: Norris la spunta sul leader della classifica piloti Piastri, che la spunta sulla Red Bull di Verstappen. Se Leclerc riesce a chiudere col quinto tempo, in grossa difficoltà Hamilton, solo decimo. Per fortuna, a tirare su il morale al pubblico emiliano ci pensa il bolognese Kimi Antonelli, il cui ottimo tempo gli vale il quarto tempo nella classifica provvisoria. Hamilton è tra i primi a lanciarsi sul tracciato emiliano per provare a far segnare un tempo interessante ma il primo verdetto non è rassicurante: meglio dell’ex campione del mondo fanno sia Alonso che Albon. Ancora più deludente il quinto posto provvisorio di Leclerc ma il Q1 viene interrotto dalla prima bandiera rossa: a finire sulle barriere della “Villeneuve” è il giapponese della Red Bull Yuki Tsunoda.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Impatto violento proprio alla curva che costò la vita a Roland Ratzenberger: dinamica simile, con la RB-21 del nipponico che va in testacoda sul cordolo, ribaltandosi sulle barriere. Stavolta, però, il pilota esce dalla vettura con le sue forze. Una volta recuperata la monoposto, rimangono da sistemare le barriere: ci vuole qualche minuto prima che si possa riprendere la Q1. Quando scendono in pista i big, si ristabiliscono i valori in campo ma con qualche sorpresa: se Verstappen fa segnare il giro più veloce, beffando Piastri e un sorprendente Alonso, Norris chiude solo sesto, precedendo Antonelli. Male le due Ferrari, con Leclerc e Hamilton rispettivamente noni ed undicesimi: le Rosse non riescono a migliorare il tempo visto che Colapinto va a muro al Tamburello, facendo scattare un’altra bandiera rossa e tanti ricordi spiacevoli. Alpine disintegrata ma il pilota sta bene: eliminati quindi Bortoleto, Lawson, Hulkenberg, Ocon e Tsunoda.

Q2, disastro assoluto Ferrari, out Antonelli

Vista la posizione pericolosa, l’inizio della Q2 viene rimandato di parecchi minuti, anche per la protesta alla direzione gara presentata dalla Haas, che contesta il fatto che a Bearman sia stato cancellato il tempo che gli sarebbe valso il decimo posto. Le discussioni continuano a lungo, facendo slittare sempre più in avanti l’inizio della seconda sessione cronometrata ma alla fine si riesce a partire, con Bearman che scende sconsolato dalla sua monoposto. Mentre molti usano soft nuove, treni usati per le due Ferrari ma la scelta non paga: Piastri la spunta su Norris per solo 20 millesimi di secondo, seconda fila virtuale per Verstappen e Russell davanti a Leclerc e Hamilton. Sul filo, invece, Kimi Antonelli: il suo primo tempo gli vale il decimo posto provvisorio.

Come succede spesso, la situazione si decide all’ultimo tentativo ed il verdetto fa calare il gelo sul circuito di Imola.

Il tempone di Carlos Sainz, primo al Q2, gioca un pessimo scherzo ai due ferraristi, i cui ultimi tempi non sono sufficienti per evitare l’umiliazione di essere entrambi eliminati. Altrettanto deludente il tredicesimo posto di Antonelli, che proprio sul circuito di casa non riesce ad esprimere quanto fatto vedere nelle prove libere.

