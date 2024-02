F1 in Bahrain, Leclerc vola. Come sono andati i test

Charles Leclerc è stato il più veloce nella terza e ultima giornata di test ufficiali della Formula 1 sul circuito internazionale del Bahrain. Il pilota monegasco della Ferrari ha stampato il miglior giro (3,543 chilometri) con il tempo di 1'30"322, precedendo di 46 centesimi il britannico della Mercedes George Russell e di 0"325 il cinese della Sauber Zhou Guanyu; quarta la Red Bull dell'olandese e campione del mondo Max Verstappen, a 0"433 da Leclerc, nona l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz a 0"925.

Pre-season testing complete! A strong final day from our boys as @Charles_Leclerc tops the timesheets#F1Testing pic.twitter.com/XopFElxBJS — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 23, 2024

Come sono andati i test

Con il passare della giornata le temperature hanno iniziato a scendere e le condizioni della pista sono diventate più rappresentative di quelle che vedremo nel Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione, che si svolge dopo il tramonto. Nonostante ciò, Leclerc che è riuscito a mantenere il primo posto con il suo tempo di inizio sessione, davanti a Russell e Zhou Guanyu. Tutti e tre i piloti erano tra quelli in pista mentre la pista diventava più veloce nelle fasi finali. Verstappen ha concluso la giornata al quarto posto.

Dopo aver preso il posto di Perez all'inizio della giornata, l'olandese si è portato in cima alla classifica dopo solo i primi giri prima di completarne un totale di 66 nel corso della sessione. La McLaren è stata costretta a interrompere la sessione mattutina con Norris a causa di un problema alla frizione, costringendoli ad effettuare il cambio pilota un pò prima rispetto ad altri. I team si apprestano ora ad esaminare i dati in vista dell'inizio della stagione tra meno di una settimana, con il Gran Premio del Bahrein che si svolgerà dal 29 febbraio al 2 marzo.

Le parole di Leclerc

"Abbiamo chiuso il nostro terzo giorno di test completando una volta ancora un buon numero di giri e provando diverse cose, il che è senz'altro positivo. La vettura sembra reagire come vogliamo ma è difficile giudicare il nostro livello di competitività per il momento". Così Charles Leclerc, al termine dell'ultima giornata di test ufficiali. "Le sensazioni di certo sono migliori di un anno fa: ora non resta che concentrarci sul Gran Premio, non vedo l'ora di tornare in macchina la settimana prossima" , ha aggiunto il pilota monegasco.

Testing over and out! Full focus on the race next week #F1 #F1Testing pic.twitter.com/O0JlzS7kdC — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 23, 2024

"Ultimi chilometri qui a Sakhir, nei quali abbiamo massimizzato gli ultimi giri a disposizione per prepararci al meglio al Gran Premio della settimana prossima - le parole dell'altro pilota del Cavallino, lo spagnolo Carlos Sainz - Nel complesso è stata un'altra giornata positiva, e nonostante la bandiera rossa che ha disturbato un pò il programma, mi sono goduto ogni giro in abitacolo. Abbiamo provato diverse configurazioni per raccogliere quanti più dati possibile e nel complesso la vettura sembra essere abbastanza a posto. Sono orgoglioso del lavoro fatto dal team per metterci in condizione di avere un test così produttivo".

I tempi

1. Leclerc (Ferrari) 1'30"322 (giri 74)

​2. Russell (Mercedes) 1'30"368 (67)

​3. Zhou (Sauber) 1'30"647 (85)

​4. Verstappen (Red Bull) 1'30"755 (66)

​5. Tsunoda (RB) 1'30"775 (53)

​6. Albon (Williams) 1'30"984 (121)

​7. Piastri (McLaren) 1'31"030 (91)

​8. Alonso (Aston Martin) 1'31"159 (75)

​9. Sainz (Ferrari) 1'31"247 (71)

​10. Perez (Red Bull) 1'31"483 (53)

​11. Hulkenberg (Haas) 1'31"686 (89)

​12. Hamilton (Mercedes) 1'31"999 (49)

​13. Stroll (Aston Martin) 1'32"038 (46)

​14. Norris (McLaren) 1'32"108 (20)

​15. Gasly (Alpine) 1'32"149 (47)

​16. Magnussen (Haas) 1'33"053 (80)

​17. Ocon (Alpine) 1'33"079 (55)

​18. Bottas (Sauber) 1'33"528 (28)

​19. Ricciardo (RB) 1'37"015 (70)