F1, ecco il primo trailer del film sulla Formula 1 con Brad Pitt

A poche ore dal via della nuova stagione di Formula 1, Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer di F1, il film dedicato al grande mondo del Circus. Diretto da Joseph Kosinski, già noto per "Top Gun: Maverick", il lungometraggio vede Brad Pitt nel ruolo del protagonista e si avvale della co-produzione di Lewis Hamilton.

Il progetto, realizzato con il contributo di Apple Original Films, è frutto della collaborazione tra Monolith Pictures, Jerry Bruckheimer, Plan B Entertainment e Dawn Apollo Films. Ehren Kruger firma la sceneggiatura, mentre la fotografia è curata da Claudio Miranda. Alla squadra tecnica si aggiungono Mark Tildesley e Ben Munro per la scenografia, Stephen Mirrione al montaggio, Julian Day ai costumi e Lucy Bevan alla direzione del casting. La colonna sonora è affidata a Hans Zimmer.

L’uscita nelle sale è fissata negli Stati Uniti fissata per il 27 giugno 2025, mentre la distribuzione internazionale partirà dal 25 giugno. La produzione si distingue per il coinvolgimento diretto dei veri piloti della F1 delle stagioni 2023 e 2024, tutti presenti nel film con i loro nomi reali, contribuendo a rendere l’esperienza autentica e fedele alla realtà del Circus. Le riprese sono state effettuate durante i weekend di gara reali, con l’obiettivo di catturare l’atmosfera e la tensione delle competizioni.

"F1 si prepara a essere uno dei film più attesi dell’anno – ha dichiarato Jeff Goldstein, Presidente della Warner Bros. Pictures Global Distribution – insieme ai nostri teatri partner abbiamo voluto offrire al pubblico la possibilità di vedere Brad Pitt in azione alla guida di queste incredibili vetture il prima possibile. Daremo questa incredibile opportunità a ben 25 mercati in tutto il mondo, il modo ideale per dare il via alla stagione 2025 di Formula Uno".

La trama

In F1, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un ex pilota di F1 che ha lasciato lo sport dopo un incidente devastante negli anni ’90. Anni dopo, il suo vecchio amico, interpretato da Javier Bardem, lo convince a tornare, ma non come concorrente: Hayes sarà il mentore del team fittizio APXGP, una scuderia che lotta per emergere e farsi un nome. Affiancato dal giovane ma promettente pilota Joshua Pearce (Damson Idris) Hayes si ritroverà nuovamente immerso nel mondo della F1, determinato a portare il team alla vittoria.

Ad affiancare Pitt, Idris e Bardem, c'è un cast stellare composto da(Gli spiriti dell'isola), Tobias Menzies (The Crown), Sarah Niles (Ted Lasso) e Kim Bodnia (Killing Eve). Pare che Pitt abbia convocato per curare la colonna sonora niente meno che Billie Eilish e Dua Lipa.