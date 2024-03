F1, GP Australia: Ferrari show nelle prove libere

Melbourne non fa testo. Così dice la tradizione della F1 quando affronta il GP dell'Australia. Lungo le vie cittadine della splendida città oceanica, le monoposto del Circus sfrecciano in modo diverso, qui si rompono i legami di forza e le carte in tavola vengono sparigliate. Quello che succede a queste latitudini, potrebbe non verificarsi più. Il sentore è che anche stavolta, seppur legato esclusivamente alle prove libere e non alla gara, la legge non scritta sia stata rispettata. Le Ferrari, in particolar modo con Charles Leclerc, hanno volato nelle Free Practice. Il monegasco ha chiuso la seconda sessione davanti al cannibale Verstappen, assicurando sia un gran ritmo di gara che una velocità pura molto interessante. Anche il rientrante Carlos Sainz ha concluso col terzo cronometro. Niente male.

Occhio a Leclerc

Il talento della Ferrari sembra a proprio agio su questo tracciato, dove ha vinto nel 2022 quando guidava la straripante SF-75. Quest'anno insieme alla nuova SF-24, sembrano esserci delle possibilità in più per centrare la vittoria, che manca da quasi due anni. In ogni condizione, il numero 16 del Cavallino Rampante ha fatto intravedere delle cose che fanno ben sperare il popolo rosso. Verstappen, dal canto suo, sembra più perforabile. Il weekend dell'olandese non è iniziato col piede giusto. Nelle prove libere 1 ha danneggiato il fondo della propria vettura passando su un cordolo, mentre nella seconda sessione ha ritardato le operazioni. Sentore che, rispetto al solito, le cose non sembrano in perfetto equilibrio.

Sainz, non ancora al 100% della condizione dopo l'intervento all'appendice, si è piazzato a soli quattro decimi dal compagno di squadra, ma è attaccato agli scarichi di Verstappen. Sergio Perez, l'altra metà della Red Bull, ha steccato questo primo appuntamento in Australia, terminando all'ottavo posto le FP2 a otto decimi dalla vetta.

Sprofondo Mercedes

La seconda forza della seconda stagione scorsa sembra partita col piede sbagliato in questo 2024. Anche a Melbourne, pista sporca che migliora a ogni passaggio, la Mercedes sembra in difficoltà. Le novità tecniche delle frecce d'argento non confermano le sensazioni del simulatore, quindi, per il carico aerodinamico è meglio fare qualche passo indietro. Nel team si naviga a vista, mentre i piloti remano in posizioni non conformi al blasone della squadra: Russell è sesto, Hamiltona addirittura diciottesimo.

La mina vagante dell'Australia potrebbe essere la McLaren. Il team di Woking si accende a fasi alterne, ma nelle FP1 ha volato, specialmente con Norris che ha chiuso al comando della classifica. Nelle FP2 le monoposto arancioni hanno brillato nella simulazione di gara. La sensazione è che anche loro potrebbero inserirsi nella zona podio.

I tempi delle prove libere

FP1

Lando NORRIS 1:18.564 Max VERSTAPPEN+0.018 George RUSSELL+0.033 Charles LECLERC+0.035 Yuki TSUNODA+0.057 Sergio PEREZ+0.078 Lance STROLL+0.103 Carlos SAINZ+0.122 Lewis HAMILTON+0.207 Oscar PIASTRI+0.354 Daniel RICCIARDO+0.710 Alexander ALBON+0.879 Kevin MAGNUSSEN+0.925 Logan SARGEANT+0.955 Esteban OCON+0.997 Nico HULKENBERG+1.040 Pierre GASLY+1.058 Fernando ALONSO+1.152 Guanyu ZHOU +1.425 Valtteri BOTTAS+1.450

FP2