F1, è l'italiano Kimi Antonelli l'erede di Hamilton: correrà con Mercedes dal 2025

Mentre cresce l'attesa per il Gp d'Italia, continua a tenere banco il mercato-piloti. Dopo tanti rumors e indiscrezioni adesso è ufficiale: Kimi Antonelli sarà il pilota della Mercedes in Formula 1 a partire dal 2025. L'annuncio è stato dato questa mattina dal team di Brackley in un comunicato. L'italiano, 18 anni, prenderà il posto di Lewis Hamilton che dalla prossima stagione sarà al volante della Ferrari. La line-up della Mercedes per la prossima stagione è completata da George Russell.

"La nostra line-up di piloti per il 2025 unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nostra nuova line-up è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali" , ha sottolineato il team principal della Mercedes, Toto Wolff.

"È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes insieme a George (Russell, ndr) per il 2025. Raggiungere la F1 è un sogno che ho fin da quando ero un ragazzino; voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità" . Sono queste le prime parole del 18enne Kimi Antonelli. "Mi concentrerò sul miglioramento e sul conseguimento dei migliori risultati possibili per il team. Sono anche molto emozionato di diventare il compagno di squadra di George. Ha superato il programma junior del team proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto più gare e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per dare il massimo in pista" , ha aggiunto il pilota bolognese.

Chi è il baby fenomeno Kimi Antonelli

Dopo tanti anni l'Italia torna a sognare un futuro campione in F1 e lo fa grazie a Kimi Antonelli, sul cui talento nessuno sembra avere dubbi. Maggiorenne solo da pochi giorni (è nato il 25 agosto del 2006), è figlio Marco Antonelli, ex pilota e ora n.1 del team AKM Motorsport.

Muove i primi passi con la Tony Kart, una affiliata della Ferrari Driver Academy. La Scuderia di Maranello però non lo ha mai messo sotto contratto, così nel 2018 entra a far parte del team Kart Republic di Dino Chiesa. Notato da un osservatore vicino alla Mercedes e segnalato direttamente a Toto Wolff, Antonelli è dal 2019 parte del Mercedes Junior Team. Ad appena quindici anni partecipa al campionato italiano Fia Formula 4 con la Prema, a Monza conquista anche i suoi primi podi. Nel 2022 disputa il campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi, in Italia e in Germania. Chiude ottavo nella F4 UAE, mentre trionfa nei campionati tedesco e italiano con l'apoteosi sul circuito del Mugello. Qualche giorno dopo in Francia rappresenta l’Italia ai Fia Motorsport Games nella categoria F4 dove vince la medaglia d’oro.

L'anno dopo grazie ai nuovi successi in F4 ottiene a soli 16 anni la Superlicenza Fia, obbligatoria per guidare una Formula 1. Ormai il suo nome è stabilmente nelle liste dei futuri potenziali protagonisti in F1. Sulla scia di questi strabilianti risultati, inizia a farsi largo l'ipotesi di un clamoroso approdo alla Mercedes quando arriva l'ufficialità del passaggio di Hamilton alla Ferrari. Wolff inizialmente non conferma ma neanche smentisce, dichiarando comunque di credere molto nelle potenzialità del ragazzo.

Compiuti 18 anni, la Mercedes lo lancia nelle libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Kimi finisce contro il muro alla Parabolica, ma questo non scalfisce la fiducia del team nelle sue potenzialità.

L'impressionante facilità di guida di Antonelli convincono definitivamente Wolff di aver trovato forse ile così decide di affidargli per il 2025 la guida di una delle due Frecce d'argento al fianco del britannico George Russell. Così, nemmeno 24 ore dopo il debutto nelle libere, arriva anche l'annuncio ufficiale. Ora è lui l'erede di Hamilton in Mercedes, il sogno si realizza.