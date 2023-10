F1 Messico, Max Verstappen domina le prove libere

La Formula 1 fa tappa in Messico, sul circuito di casa di Sergio Perez, idolo locale e vero trascinatore del caliente pubblico giunto sulle tribune per assistere allo spettacolo offerto dal Circus. Il problema è che il compagno di squadra del messicano, Max Verstappen, è un cliente troppo ingombrante, in grado di prendersi la prima posizione anche nel tranquillo venerdì delle prove libere, leggermente bagnate nel corso della seconda sessione. La Red Bull si rivela ancora una volta superiore a tutta la concorrenza e con l'olandese il binomio diventa irresistibile. Sugli scudi Albon, Norris e Leclerc, con McLaren e Ferrari che domani si giocheranno le chance di pole position con il campione del mondo.

Fp1, bravo Alexander Albon

Oltre al solito cannibale di Verstappen, la nota sorprendente della prima sessione di prove libere del Messico è stato Alexander Albon, il pilota della Williams capace di chiudere con il secondo tempo, facendo meglio anche di Perez, soltanto terzo. Positivo il passo gara della McLaren, specialmente con Norris. Sul pezzo anche Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è ancora un po' affaticato dopo il disturbo dei giorni scorsi. Questa la classifica delle Fp1:

​1. Verstappen (Red Bull) 1'19"718

​2. Albon (Williams) 1'19"813

​3. Perez (Red Bull) 1'20"015

​4. Norris (McLaren) 1'20"237

​5. Leclerc (Ferrari) 1'20"297

​6. Piastri (McLaren) 1'20"463

​7. Sainz (Ferrari) 1'20"479

​8. Ricciardo (AlphaTauri) 1'20"568

​9. Ocon (Alpine) 1'20"677

​10. Stroll (Aston Martin) 1'20"687

​11. Hamilton (Mercedes) 1'20"724

​12. Hulkenberg (Haas) 1'20"968

​13. Zhou (Alfa Romeo) 1'21"129

​14. Sargeant (Williams) 1'21"157

​15. Bearman (Haas) 1'21"313

​16. Alonso (Aston Martin) 1'21"347

​17. Hadjar (AlphaTauri) 1'21"941

​18. Doohan (Alpine) 1'22"109

​19. Vesti (Mercedes) 1'22"937

​20. Pourchaire (Alfa Romeo) s.t.

Verstappen sempre il leader

La seconda sessione di prove segue il canovaccio della prima, con un Max Verstappen troppo rapido per tutti quanti. La pioggia è invece l'ingrediente che prova a cambiare le carte in tavola, ma dura poco e non lascia troppi strascichi. Il primo testacoda del weekend è invece firmato da Fernando Alonso che, da qualche tempo, sembra aver perso lo smalto di inizio stagione affondando insieme a un Aston Martin che non è stata in grado di evolversi quanto le altre scuderie che inseguono la Red Bull. In ogni caso, alle spalle dell'olandese si issa Norris, molto in palla, seguito a sua volta da Leclerc.

1. Verstappen (Red Bull) 1'18"686

​2. Norris (McLaren) 1'18"805

​3. Leclerc (Ferrari) 1'18"952

​4. Bottas (Alfa Romeo) 1'18"955

5. Perez (Red Bull) 1'18"988

6. Ricciardo (AlphaTauri) 1'19"002

7. Hamilton (Mercedes) 1'19"024

8. Ocon (Alpine) 1'19"077

9. Piastri (McLaren) 1'19"163

10. Russell (Mercedes) 1'19"227

11. Sainz (Ferrari) 1'19"257

12. Tsunoda (AlphaTauri) 1'19"290

13. Zhou (Alfa Romeo) 1'19"415

14. Albon (Williams) 1'19"446

15. Hulkenberg (Haas) 1'19"535

16. Gasly (Alpine) 1'19"642

17. Sargeant (Williams) 1'19"900

18. Stroll (Aston Martin) 1'20"075

19. Magnussen (Haas) 1'20"112

20. Alonso (Aston Martin) 1'20"426