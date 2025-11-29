F1, a Piastri la sprint race in Qatar. Ferrari inguardabile: Leclerc 13°, Hamilton 17°

Dopo un buon venerdì, Oscar Piastri dimostra anche nella sprint race di essere intenzionato a giocarsi il tutto per tutto nella corsa al titolo piloti. L’australiano della McLaren, partito dalla pole position, domina tutti i 19 giri del circuito di Losail e si porta a casa una vittoria fondamentale nel duello con il compagno di squadra. Lando Norris fa una gara regolare, senza rischiare troppo e non è mai in grado di insidiare il secondo posto di George Russell. Max Verstappen parte bene ma vede le sue velleità di rimonta frustrate da un fastidioso saltellamento che gli impedisce di prendersi il gradino più basso del podio.

Mentre Kimi Antonelli fa una buona prova, approfittando della penalità a Tsunoda per portare a casa il quarto posto, gara francamente orribile per le due Ferrari. Se uno sconsolato Hamilton chiude al 17° posto senza mai essere competitivo, Leclerc si danna l’anima per risalire la classifica ma deve alzare bandiera bianca nel finale, finendo con un pessimo 13° posto. Le monoposto torneranno in pista alle 19 italiane per le qualifiche ufficiali del Gran Premio del Qatar, che prenderà il via domenica alle 19, in diretta e in esclusiva su Sky.

Sprint race, assolo Piastri, orrore Ferrari

Considerato quanto siano ristretti i margini e quanto potrebbero pesare i punti in palio in questa sprint race, la scelta della McLaren di usare diverse gomme nelle due vetture fa sollevare qualche sopracciglio. Se Piastri ha deciso di montare le medie, Norris ha preferito puntare sulle hard, sperando di poter recuperare nel finale di gara: scelta simile in casa Ferrari, medie per Hamilton, hard per Leclerc. Al pronti via, buono lo scatto di Piastri, che riesce a tenersi dietro sia Russell che Norris: molto positiva la partenza di Max Verstappen, anche lui con le medie, che in poco meno di un giro scavalca Fernando Alonso dopo che Tsunoda lo aveva fatto passare. L’avvio delle due Ferrari è assolutamente disastroso: se Leclerc perde ben tre posizioni in un paio di giri, Hamilton rimane inchiodato nelle retrovie, incapace di risalire la classifica.

Mentre Piastri riesce ad aprire un po’ di luce nei confronti della Mercedes di Russell, Verstappen inizia a farsi vedere negli specchietti di Norris. La Red Bull del campione del mondo continua a mostrare segni di quel fastidioso saltellamento che aveva fatto impazzire l’olandese nello shootout di venerdì ma sembra in grado di rimediare con una guida estremamente aggressiva. La frustrazione di Charles Leclerc nel team radio è più che evidente: il monegasco si lamenta di non riuscire a sentire il posteriore della sua SF-25, il che spiega in parte un fuoripista che ha fatto perdere decimi preziosi al ferrarista. Nel frattempo Oscar Piastri sembra averne più dei rivali per la corsa al titolo piloti: l’australiano ha accumulato quasi due secondi su Russell mentre Norris deve guardarsi le spalle, visto che Verstappen è quasi entrato in zona Drs. Non male la gara di Kimi Antonelli che sembra in grado di avvicinarsi alla sesta posizione di Fernando Alonso mentre Leclerc fatica a mettersi dietro la Haas di Bearman.

A 9 giri dalla bandiera a scacchi, situazione più o meno cristallizzata, con i quattro piloti di testa separati da circa 2 secondi ma a fare la differenza nel finale potrebbe essere il degrado delle gomme. Un po’ di confusione quando Leclerc esagera e viene superato da Lawson ma in maniera irregolare: Antonelli approfitta di un errore di Alonso per scippargli la sesta posizione mentre la direzione gara infligge 5 secondi di penalità a Tsunoda per aver superato i track limits.

Gli ultimi giri sono privi di emozioni: nonostante Piastri si lamenti di una strana vibrazione sulla sua McLaren, riesce a portarsi a casa la vittoria e rosicchiare due punti al compagno di squadra Norris nella corsa al mondiale piloti.