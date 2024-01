F1, Toto Wolff altri tre anni alla Mercedes

Due anni di lacrime e sangue, masticando amaro nel vedere le Red Bull dominare la Formula 1 possono essere accettati quasi da tutti. L'eccezione è costituita, senza ombra di dubbio, da Toto Wolff e dalla Mercedes, scuderia che dirige in qualità di team principal dal 2013. Insieme hanno scritto l'era più vincente nella storia della massima categoria del motorsport, raggiungendo un'incredibile percentuale di vittoria del 53%, con 112 gare vinte su 198 da quando sono state introdotte le monoposto ibride, oltre a 8 mondiali costruttori consecutivi. Il cammino tra l'ex pilota austriaco e le frecce d'argento continuerà, con buona pace dei rivali, per altri tre anni. L'obiettivo è soltanto uno: il primo posto. Adesso è il momento di tornare a respirare l'aria della vetta.

Wolff ancora al posto di comando

Wolff che, tra l'altro, detiene un terzo delle quote del team Mercedes-AMG Petronas, ritiene di essere ancora l'uomo giusto. Queste le sue dichiarazioni al Daily Telegraph, dopo aver siglata un rinnovo del contratto triennale: "Alla fine, come azionista, voglio il miglior ritorno sull'investimento, il ritorno sull'investimento è vincente. Non cercherò di mantenere una posizione in cui penso che qualcuno farà meglio di me. Mi assicuro di avere persone intorno che possano dirmi il contrario. Alla fine noi tre abbiamo deciso: 'Facciamolo ancora'. Faccio parte di questa squadra in varie funzioni. Sono un co-azionista. Sono nel consiglio di amministrazione. Queste sono cose che non cambieranno qualunque sia il ruolo esecutivo o non esecutivo che ricopro. Mi sento bene. Il rischio per me è sempre più noia che burnout. Ed è per questo che abbraccio le sfide che abbiamo oggi, anche se a volte sembrano molto, molto difficili da gestire".

Fiducia alla coppia Hamilton-Russell

La Mercedes, nonostante non sia riuscita a vincere neppure un GP nella stagione appena conclusa, ha conquistato il secondo posto nella classifica costruttori, scalzando la Ferrari. Per il team anglo-tedesco è stato un anno in salita, ma ha potuto contare su un Lewis Hamilton in grande spolvero, che sarà confermato come capitano anche nel campionato che bussa alle porte. Anche per il pluridecorato campione britannico persiste il sogno di mettere in bacheca l'ottavo titolo iridato piloti. Per riuscici, oltre all'esperienza di Wolff al muretto (dopo aver dribblato le accuse della FIA), ci sarà ancora George Russell, chiamato al riscatto dopo un'annata opaca. La presentazione della nuova macchina avverrà il 14 febbraio prossimo a Silverstone, primo capitolo di una nuova battaglia al vertice della F1.