F1, Verstappen conquista la pole a Interlagos davanti a Leclerc

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos. Il pilota dell Red Bull ha chiuso con il tempo di 1.10.727 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'Aston Martin di Lance Stroll.

L'abbondante pioggia caduta su San Paolo ha poi costretto i commissari a sventolare la bandiera rossa a 4'19'' dalla fine del Q3. Bandiera che non è stata tolta assegnando la pole all'olandese, la sua 31ª in carriera e l'11ª in questa stagione. Seconda fila a sorpresa per le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Al via dalla terza fila Lewis Hamilton e George Russell con le Mercedes. Alle loro spalle Lado Norris e l'altro ferrarista Carlos Sainz. Quinta fila per Sergio Perez e Oscar Piastri.

MAX VERSTAPPEN WILL START SUNDAY’S SAO PAULO GRAND PRIX ON POLE!!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/RrhX8rhStd — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Fuori dalla top ten Nico Hulkenberg che stacca l'undicesimo tempo davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Quattordicesimo tempo per Kevin Magnussen (autore un anno fa di una pole choc a San Paolo) con la seconda Haas powered by Ferrari. Qundicesimo tempo per Alexander Albon con la migliore delle Williams spinte dalla PU Mercedes.

Qualifiche deludenti per Alpha Tauri e Alfa Romeo Sauber, fuori già al primo taglio del Q1 con entrambi i piloti. Sedicesimo tempo per Yuki Tsunoda davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo che divide la nona fila con Valtteri Bottas, due volte autore della pole a San Paolo, naturalmente ai tempi della Mercedes. Dall'ultima fila scatteranno domenica Logan Sargeant (Williams) e Guanyu Zhou con l'altra Alfa Sauber.

La griglia di partenza

Prima fila: 1. Max Verstappen (Red Bull), 2. Charles Leclerc (Ferrari)

Seconda fila: 3. Lance Stroll (Aston Martin), 4. Fernando Alonso (Aston Martin)

Terza fila: 5. Lewis Hamilton (Mercedes), 6. George Russell (Mercedes)

Quarta fila: 7. Lando Norris (McLaren), 8. Carlos Sainz (Ferrari)

Quinta fila: 9. Sergio Perez (Red Bull), 10. Oscar Piastri (McLaren)

Sesta fila: 11. Nico Hulkenberg (Haas), 12. Esteban Ocon (Alpine)

Sesta fila: 13. Pierre Gasly (Alpine), 14. Kevin Magnussen (Haas)

Ottava fila: 15. Alexander Albon (Williams), 16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

Nona fila: 17. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Decima fila: 19. Logan Sargeant (Williams), 20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) QUALIFYING CLASSIFICATION



Confirmation that Verstappen takes pole



A good day for Aston Martin too - Stroll finishes P3, Alonso P4 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sSDytpNkgF — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Dove vedere il GP del Brasile in tv

La Formula 1 sbarca in Brasile per la 21ª gara stagionale. Max Verstappen e la Red Bull hanno già festeggiato il titolo iridato ma a tre gare dalla fine è ancora accesa la lotta per il secondo posto che vede la battaglia tra Mercedes, Ferrari e McLaren. Il pilota olandese, che in Messico ha conquistato il 51° successo della sua carriera, eguagliando Alain Prost, è nuovamente il favorito per la vittoria.

In Brasile torna la Sprint Race, che si correrà sabato alle 19.30. La gara sarà domenica alle 18.00. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW. TV8 trasmetterà in differita, in chiaro, le qualifiche del venerdì, le qualifiche shootout, la gara sprint del sabato e la gara della domenica.

Programmazione Sky

Sabato 4 novembre

Ore 15.00: Sprint Shootout

Ore 19.30: Sprint Race

Domenica 5 novembre

Ore 18.00: Gara

Programmazione TV8