F1, Verstappen vola nelle prime libere del Gp d'Arabia. Ferrari lontane

La Red Bull di Max Verstappen è stata la più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1. Sul tracciato di Jeddah l'olandese in 1.29.617 si piazza davanti a tutti lasciandosi alle spalle il compagno di scuderia Sergio Perez, in 1.30.100. Subito dietro le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente con il quinto e sesto tempo. Staccate le due Ferrari. La prima è quella di Carlos Sainz settima con il crono di 1.30.924, mentre è solo undicesimo Charles Leclerc, che nella gara di domenica sarà costretto a scontare una penalità in griglia di dieci posizioni per il cambio della centralina. Chiudono invece la top ten Gasly, Albon e Tsunoda.

FREE PRACTICE 1



Max Verstappen tops the opening practice session of the weekend! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/j5PHkRkjnu — Formula 1 (@F1) March 17, 2023

I tempi della prima sessione di libere

1. Verstappen (Red Bull) 1'29"662

​2. Perez (Red Bull) 1'30"100

​3. Alonso (Aston Martin) 1'30"315

​4. Stroll (Aston Martin) 1'30"577

​5. Russell (Mercedes) 1'30"771

​6. Hamilton (Mercedes) 1'30"787

​7. Sainz (Ferrari) 1'30"924

​8. Gasly (Alpine) 1'30"949

​9. Albon (Williams) 1'31"030

​10. Tsunoda (AlphaTauri) 1'31"110

​11. Leclerc (Ferrari) 1'31"118

​12. Ocon (Alpine) 1'31"181

​13. De Vries (AlphaTauri) 1'31"450

​14. Piastri (McLaren) 1'31"491

​15. Hulkenberg (Haas) 1'31"552

​16. Magnussen (Haas) 1'31"566

​17. Sargeant (Williams) 1'31"922

​18. Bottas (Alfa Romeo) 1'31"970

​19. Zhou (Alfa Romeo) 1'31"986

​20. Norris (McLaren) 1'32"149

Il calendario del weekend

Venerdì 17 marzo

Ore 14.30: FP1 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: FP2 GP Arabia Saudita

Sabato 18 marzo

Ore 14.30: FP3 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: Qualifiche GP Arabia Saudita

Ore 21.00: Qualifiche in Differita su TV8

Domenica 19 marzo

Ore 18.00: GARA GP Arabia Saudita

Ore 21.00: GARA in Differita su TV

Dove vedere la gara

Il GP dell’Arabia Saudita di F1 sarà trasmesso domenica alle 18, live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita dalle 21.30 su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.