Ferrari su Lewis Hamilton, proposto contratto da 40 milioni

La Ferrari sarebbe pronta a proporre a Lewis Hamilton un contratto da 40 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni del 7 volte campione del mondo a partire dalla prossima stagione

La bomba di mercato, che arriva direttamente dall'Inghilterra, è stata lanciata quest'oggi dal Daily Mail, secondo cui il presidente John Elkann e i vertici della scuderia di Maranello starebbero pensando proprio al pilota della Mercedes per puntare con forza al mondiale di Formula Uno. Una proposta allettante per Hamilton, a cui verrebbe così offerta la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcare il record dei 7 titoli iridati attualmente detenuto da Michael Schumacher proprio al volante della Rossa, un'auto che da sempre ha una forte attrattiva per ogni pilota che arrivi a cimentarsi nella classe regina del motorsport.

La situazione

Fin dall'inizio della stagione in corso si parla del destino di Lewis Hamilton, in scadenza di contratto con la Mercedes: nonostante il fatto che Toto Wolff abbia sempre mostrato una certa tranquillità a riguardo, evidentemente sicuro del rinnovo, non è escluso che la situazione piloti della casa di Stoccarda vada a intrecciarsi con quella della Rossa di Maranello.

Charles Leclerc da tempo manifesta una certa insofferenza per delle scelte al muretto che lo hanno penalizzato (come dimenticare gli episodi della passata stagione?) e per via delle grandi difficoltà e dell'enorme gap che la nuova Ferrari continua ad avere nei confronti della Redbull. Vero è che in queste prime gare il pilota monegasco ci ha messo del suo, ma probabilmente la ricerca del limite per poter competere coi rivali è risultata essere un fattore determinante alla base di certi errori.

Dopo le prime deludenti gare, alcune dichiarazioni di Leclerc avevano fatto drizzare le antenne ai ferraristi. Parlando coi giornalisti di non ben precisati colloqui avuti con Mercedes, il pilota della Rossa aveva così replicato: "No, non ci ho parlato, non per il momento. Per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà".

Unendo questi elementi, la tesi proposta dal Daily Mail, che ipotizza uno scambio Hamilton-Leclerc, non sembra essere così campata per aria, anche se non è l'unica. Secondo il quotidiano britannico, infatti, lo scopo principale della Ferrari sarebbe quello di creare una coppia tra i due piloti, progetto ambizioso ma rischiosissimo come documentano, solo per citare alcuni esempi, le esplosive situazioni venutesi a creare tra Prost e Senna in McLaren o tra Hamilton e Alonso nella medesima scuderia. In questo caso in uscita ci sarebbe Carlos Sainz.

In Inghilterra sono quasi certi che il richiamo della possibilità di vincere un mondiale con la Rossa spingerebbe Hamilton verso Maranello, anche se la W14 dovesse ritrovare la competitività perduta.