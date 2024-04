La Formula 1 piange Ted Toleman, fondatore del team che lanciò Ayrton Senna

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Norman Edward "Ted" Toleman, personaggio di spicco nella storia della Formula 1, che si è spento dopo una lunga malattia nella sua casa di Manila, nelle Filippine, all'età di 86 anni.

La vita di Ted Toleman è stata funestata da eventi dolorosi, come ad esempio la morte del fratello Bob negli anni '70 a causa di un grave incidente in pista a Snetterton e l'uccisione di uno dei suoi figli durante una sparatoria avvenuta in Sudafrica, ma gli ha consentito di raggiungere dei traguardi che rimarranno indelebili nella storia di milioni di appassionati di motorsport.

Toleman inizialmente collaborò alla conduzione dell'azienda fondata dal padre Albert verso la fine degli anni '60, una società che si occupava di trasporti e che contribuì a distribuire auto Ford nel Regno Unito. Fu dopo qualche anno che, grazie a una buona solidità economica, la Toleman si avvicinò al mondo delle corse

Il grande passo nel 1977, quando Ted fondò il team che porta il suo nome, pur essendo devastato dalla scomparsa del fratello per le conseguenze di un incidente in una gara di Formula Ford avvenuto nel settembre del 1976. All'esordio in Formula Ford fece seguito, appena un anno dopo, nel 1978, il debutto in Formula 2, inizialmente con l'utilizzo di telai March. È in questa fase che iniziò la proficua collaborazione con Rory Byrne, che sarebbe successivamente diventato il progettista di alcune vetture in grado di vincere il mondiale di Formula 1 con Micheal Schumacher al volante, sia con Benetton che con Ferrari.

Nel 1979 arrivò la decisione di produrre ogni componente in modo autonomo, fino al dominio nella stagione 1980. Toleman bruciò le tappe, e decise di puntare alla Formula 1 già l'anno successivo. Il primo campionato fu ben al di sotto delle aspettative: la monoposto, poco affidabile e con una scarsa potenza, riuscì infatti a qualificarsi per la gara in due sole circostanze, una delle quali nel Gp di Monza. La situazione migliorò nel 1982, quando, con Derek Warwick al volante, il team fece registrare il giro più veloce in Olanda e nella stessa garà conquistò anche i primi punti mondiali. Arrivarono poi anche altri piazzamenti dignitosi.

Ma la vicenda della Toleman è scolpita nella storia del circus grazie a ciò che accadde nel 1984, quando Ted decise di affidare il volante della monoposto a un certo Ayrton Senna. Il pilota brasiliano ottenne due sesti posti, poi sfiorò l'impresa in quel memorabile Gran Premio di Monaco sotto un vero e proprio diluvio entrato di diritto nella storia del motorsport. Con un'auto inferiore e con una ancora scarsa esperienza, Senna fu protagonista di una fantastica rimonta che lo portò a insidiare la prima posizione di Alain Prost al volante della sua McLaren. Il francese chiese che la gara fosse interrotta, e ciò avvenne probabilmente proprio poco prima che Senna potesse tentare quel sorpasso che avrebbe portato a lui e alla Toleman il primo successo in Formula 1. Dopo quel secondo posto, Senna ottenne altri due podi in Inghilterra e Portogallo.

Quella fu l'ultima stagione di successo. Nel 1985 il pilota brasiliano passò alla Lotus e il team ripiombò nella mediocrità, fatta eccezione per la pole position conquistata in Germania da Teo Fabi.

L'anno dopo arrivò la cessione alla, con cui si concluse la storia della scuderia.