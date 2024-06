Formula 1, rogo nell'hospitality della McLaren. Paura nel paddock: pompieri intossicati

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono vissuti attimi di paura nel paddock del Gran Premio di Spagna di Formula 1 in programma a Barcellona, a causa di un incendio avvampato nell'edificio adibito a hospitality della scuderia inglese McLaren.

I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, sabato 22 giugno, poco prima dell'inizio della terza sessione di prove libere della gara in programma domani, e i vigili del fuoco hanno dovuto combattere a lungo col rogo prima di riuscire a estinguere del tutto le fiamme. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, tuttora al lavoro per risalire alle origini dell'incidente, l'incendio avrebbe avuto origine nell'ambiente collocato al di sopra del locale cucina, presumibilmente a causa di un corto circuito.

I dipendenti della scuderia inglese che si trovavano in quel momento nel motorhome sono stati fatti prontamente evacuare dai primi soccorritori, che hanno preceduto l'arrivo dei pompieri: tra di essi anche il responsabile Pirelli Mario Isola. Ambulanze e vigili del fuoco sono sopraggiunti rapidamente sul posto, avviando le operazioni di messa in sicurezza dell'hospitality della McLaren e provvedendo in via precauzionale a far evacuare anche l'area di accoglienza di Pirelli, che si trovava in posizione adiacente rispetto ai locali occupati dalla scuderia britannica. I pompieri hanno domato il rogo in tempi rapidi, ma si sono resi necessari ulteriori interventi, che sono proseguiti per tutta la durata delle FP3, per spegnere le ultime fiamme.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, nessuno dei presenti ha riportato conseguenze, anche se due vigili del fuoco con segnali di intossicazione sono stati condotti in ospedale per effettuare degli accertamenti. Nell'edificio in cui è stata allestita l'hospitality della McLaren si trovavano anche degli elementi facenti parte del kit racing di Lando Norris e Oscar Piastri, e al momento non è chiaro se abbiano riportato dei danni né se ciò potrà avere delle conseguenze per il resto del weekend di gara di Barcellona. I due piloti, comunque, sono scesi regolarmente in pista per svolgere la terza sessione di prove libere.