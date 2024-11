"Basta parolacce". Ma i piloti della Formula 1 se la prendono con la Fia

Fonte: Twitter (@F1)

Ascolta ora 00:00 00:00

La Grand Prix Drivers Association (Gdpa) si fa sentire intervenendo a difesa di tutti i piloti di Formula 1 che non sono più liberi di lasciarsi andare a espressioni colorite come imprecazioni o brutte parole alla radio mentre sono alla guida delle loro monoposto: è questa l'accusa della Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile) che ha già preso provvedimenti nei confronti di Max Verstappen (Red Bull) e del ferrarista Charles Leclerc che, come sanzione, hanno ricevuto l'ordine di " compiere un lavoro di interesse pubblico " per espiare le loro colpe.

La lettera difesa dei piloti

Con un post su Instagram, il sindacato dei piloti di Formula 1 ha messo i puntini sulle "i" scagliandosi direttamente contro Ben Sulayen, attuale presidente della Fia al quale non vanno proprio giù certi comportamenti. " C'è differenza tra imprecare per insultare gli altri e imprecare in modo più informale come per maltempo, un oggetto inanimato come una macchina di F1, o una situazione di guida", scrive la Gdpa sottolineando in questo modo che i piloti non sono né maleducati e nemmeno mancano di rispetto alle autorità. Da qui ecco l'invito al presidente della Fia a " riconsiderare il suo tono e linguaggio quando parla con i nostri piloti membri, o addirittura di loro, sia in un forum pubblico che in altro contesto" .

"Abbiamo membri adulti"

L'Associazione dei Piloti non ha ancora finito con la sua arringa destinata alla Fia, sottolineando che i suoi membri "sono piloti professionisti che corrono in Formula 1, l'apice del motorsport internazionale. Sono i gladiatori e ogni fine settimana di gara mettono in scena un grande spettacolo per i tifosi. Inoltre, i nostri membri sono adulti. Non hanno bisogno di ricevere istruzioni dai media su questioni banali come indossare gioielli o mutande ". Ecco, proprio quest'ultimo passaggio ha riguardato direttamente il campione della Mercedes, Luis Hamilton, che fu costretto a togliere un piercing che aveva al naso prima di correre il Gran Premio di Gran Bretagna del 2022 e poi poterlo indossare soltanto dalla stagione seguente dopo una precisa esenzione medica: la Fia era preoccupata " per la deturpazione " che comportava per il volto.

La richiesta di trasparenza

All'interno della lettera curata dalla Gpda c'è un passaggio non meno importante che riguarda dove vanno a finire i soldi delle multe comminate ai piloti e considerate non appropriate per questo sport accusando la Fia di scarsa trasparenza. " Negli ultimi tre anni, abbiamo chiesto al presidente della Fia di condividere i dettagli e la strategia su come vengono assegnate le multe finanziarie e dove vengono spesi i fondi.

Abbiamo anche espresso le nostre preoccupazioni sull'immagine negativa che le multe finanziarie portano allo sport. Chiediamo ancora una volta al presidente della Fia di fornire trasparenza finanziaria e un dialogo diretto e aperto con noi".