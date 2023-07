Incidente in Formula 3: a Spa muore il pilota 18enne van 't Hoff

Il mondo delle corse si riscopre fragile e, in questo sabato di inizio luglio, viene scosso da una notizia atroce. Durante l'ultimo giro della Formula 3 Regional corso a Spa Francorchamps, lo storico circuito belga immerso nel verde delle Ardenne, ha perso la vita in un terrificante incidente il pilota Dilano van 't Hoff, olandese di appena 18 anni. Considerato un grande talento emergente della categoria, uno di quelli che avrebbe potuto avere un futuro garantito in F1, magari emulando il suo conterraneo Max Verstappen, si è spento troppo presto.

Dinamica dell'incidente

La pista di Spa è una delle più tecniche e complesse di tutto il panorama mondiale, una di quelle che mette a dura prova i piloti sotto ogni punto di vista. Oggi, una brutta perturbazione si è abbattuta sul tracciato e ha peggiorato le condizioni dell'asfalto. Nell'ultimo giro della corsa di F3, il giovane pilota van't Hoff si è scontrato con un altro driver ed è rimasto fermo all'ingresso del rettilineo del Kemmel, mentre sopraggiungeva ad alta velocità Adam Fitzgerald, che non ha potuto scartarlo. Inevitabile lo scontro che ha avuto una conseguenza agghiacciante. Purtroppo per l'olandese la condizione è sembrata da subito critica. Questa drammatica dinamica ha rimandato alla mente il tragico incidente che ha tolto la vita ad Anthoine Hubert, spentosi nel 2019 sempre sul circuito di Spa.

How have FRECA allowed to race in such horrible conditions? and Why aren't Drivers slowing down after someone has went off? This is negligence.



Rest in Speed, Dilano Van't Hoff. pic.twitter.com/Pl1BHWCSMS — Yash (@yashxlv) July 1, 2023

Inutili i soccorsi per van't Hoff

I soccorsi sono stati tempestivi, tuttavia, quando il ragazzo è stato recuperato dall'abitacolo della propria monoposto era incosciente. Una volta trasportato con immediatezza al centro medico, è stato infine trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato constatato il decesso. Il mondo del motorsport si stringe nuovamente intorno alla famiglia di un giovane pilota, talentuoso e promettente. Una vittima innocente di un universo che troppo spesso deve confortarsi con la morte. Anche la Formula 1 manda il proprio cordoglio e commiato ai cari dello sfortunato van't Hoff.