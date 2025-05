Iniziata la partita per mantenere il Gp ad Imola

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti uniti perché Imola continui a ospitare, anche dal 2026, il Gran premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, anche in alternanza con altri Paesi. L’impegno pubblico - preso da Governo, Aci, Regione, Comune, Motor Valley, Formula Imola e Autodromo “Enzo e Dino Ferrari - ha fatto da filo conduttore alla presentazione del Gran Premio di F1 in programma dal 16 al 18 maggio prossimi. L’evento, per il quale sono attesi nei tre giorni oltre 200mila spettatori, farà soprattutto da sfondo anche a un appassionante derby tra il giovane pilota bolognese Kimi Antonelli, del team Mercedes, di scuola Aci Sport, e la Ferrari della vicina Maranello che punta proprio su Imola per riscattare un inizio di stagione deludente e sotto le aspettative.

“Imola è un luogo simbolo dell’Italia che innova, del suo saper fare. Qui si svolge un evento che dà ancora più forza al Made in Italy nel mondo. Sarà un Gran premio ricco di emozioni. Imola non è solo una tappa del calendario, ma un luogo carico di storia e di significato per la Formula 1”, il commento di Stefano Domenicali, patron della Formula 1 nonché cittadino imolese.

Per il generale Tullio Del Sette, commissario straordinario Aci, promotore del Gran premio, l’appuntamento “rappresenta una risorsa preziosa per il tessuto economico e sociale tutto il territorio”. “Un traguardo così importante - ha proseguito - è reso possibile da un sistema coeso ed efficiente di sinergie istituzionali nazionali e locali, che costituisce il fulcro della strategia di valorizzazione di una grande tradizione sportiva e motoristica”.

Ottimista

sul futuro di Imola è il sub-commissario ACI, Giovanni Battista Tombolato: “Non perderemo questo Gran premio. È nella strategia tra istituzioni, territori e professionalità che l’Italia dimostra la propria maturità”.