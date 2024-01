Leclerc e il rinnovo "segreto" con la Ferrari. Dichiarazione d'amore sognando il Mondiale

Quella tra Charles Leclerc e la Ferrari è una lunga storia d`amore a cui, per ora, manca soltanto il lieto fine. Il matrimonio, cominciato ancora prima del suo debutto su una monoposto rossa nel 2019, è stato allungato ancora una volta. Il contratto in scadenza alla fine di questa stagione è stato prolungato e ufficialmente annunciato con un comunicato che tace solo sul particolare più importante: la durata del rinnovo. Si parla di «prossime stagioni», ma non si dice quante, è probabile che Charles si sia tenuto una via di fuga a fine 2016, dopo la prima stagione con le nuove regole. L`importante comunque è averlo ancora in squadra, sperando nel frattempo di riuscire a dargli una macchina vincente. Lui crede che «il meglio debba ancora venire e non vedo l`ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire».

Una fiducia infinita in una squadra che definisce una famiglia: «Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Sainte Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa». Un legame a tempo indeterminato, quasi a vita potremmo dire. Charles ha corso 103 gare da ferrarista. Davanti ha Schumacher (180), Raikkonen (151), Massa (139) e Vettel (118). Può superarli tutti, anche se il numero da muovere è soprattutto un altro: quello delle 5 vittorie che sono poche rispetto alle 23 pole position.

«Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari - ha commentato Fred Vasseur, usando pure lui, non a caso, la parola famiglia - Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere». Adesso non resta che aspettare il rinnovo di Sainz, ma l`impressione è che Carlos non si senta esattamente in famiglia.