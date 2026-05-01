Miami, da Gp mondano a banco di prova: nuove regole, prove allungate e sviluppi

Il Gran premio di Miami è diverso da quasi tutti gli altri perché chi lo frequenta lo fa solo per far sapere in giro che era lì. Nel posto dove tutti vorrebbero essere in questo weekend. Questa volta è diverso perchè la gara di Miami, nella folle pista disegnata attorno allo stadio del Football, continuerà ad essere rock and roll, ma dovrà dare delle risposte importanti sul futuro del campionato.

Continueranno a dominare le Mercedes come nelle prime tre gare della stagione? La parte del cuore che tifa Antonelli spera di sì. L'altra che tifa Ferrari si augura che il gap sia stato ridotto. La Fia ha rivisto le regole, ha modificato soprattutto in qualifica la gestione dell'elettronica, ha ripreso la stessa Mercedes che aveva cercato di dribblare il regolamento e adesso vedremo l'effetto. Ma soprattutto bisognerà valutare quanti progressi sono riuscite a fare le squadre lavorando sull'aerodinamica in questo lungo mese senza gare. Miami non è la pista ideale per testare delle novità anche perché si tratta di un weekend con gara sprint, ma proprio per questo la Fia ha deciso di allungare a 90 minuti le libere del venerdì.

Tutti, Mercedes a parte, si aspettano che possa cambiare qualcosa. Domenica notte ne sapremo di più. L'importante è esserci, ma questa volta sarà importante anche vincere. Tv: domani alle 18 Sprint (dir. Sky e Tv8), domenica Gp alle 22 (diff. Tv8 23,30)