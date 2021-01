Mobilità sostenibile, per LeasePlan il futuro è nell'elettrico

Il futuro della mobilità è sostenibile ed elettrico. Che si tratti di un’automobile o di un veicolo aziendale, di una minicar fino al monopattino, espressioni della micromobilità che vanno per la maggiore, compiere una scelta smart in fatto di spostamenti in particolare sulle brevi distanze, come quelle in città, si può rivelare non solo funzionale e performante ma anche completamente rispettosa e attenta all’ambiente.

Mobilità elettrica, l'indagine di LeasePlan

Dall’ultima indagine di LeasePlan, tra i principali operatori presenti in Italia da oltre 30 anni nel settore del noleggio auto a lungo e medio termine con oltre 40mila clienti gestiti, è emerso come i driver italiani siano tra i primi a livello europeo a mostrare un atteggiamento favorevole nei confronti dell’elettrico. Infatti, secondo i dati ben il 50% dei conducenti ha mostrato la volontà di scegliere un veicolo elettrico nei prossimi 5 anni, nonostante l’assenza di una rete elettrica capillarizzata sul territorio.

A questi dati si affiancano quelli a livello europeo, raccolti nel Mobility Monitor 2019, che dimostrano l’atteggiamento positivo nei confronti della mobilità a zero emissioni. Nei 16 paesi presi in esame, circa la metà degli intervistati ha sottolineato un miglioramento della propria opinione nei confronti dell’elettrico rispetto ai 3 anni precedenti.

Approfondendo il discorso in funzione delle distanze, lo studio ha confermato che una percorrenza media di 250 km, almeno 4 ore con motore spento (ovvero il tempo di una carica completa), prezzi dei veicoli più contenuti e detrazioni fiscali sempre più vantaggiose stanno rendendo il passaggio al veicolo elettrico sempre più percorribile. Inoltre, circa il 70% dei veicoli della flotta LeasePlan Italia ha percorrenze compatibili con i veicoli elettrici, motivo in più per scegliere le emissioni zero.

LeasePlan, mobilità elettrica sostenibile e infrastrutture per privati e aziende

Per soddisfare le richieste, oltre alla ricca gamma di veicoli tecnologicamente evoluti, LeasePlan viene incontro alle esigenze sempre più specifiche dei clienti attraverso la realizzazione di postazioni di ricarica sul territorio. Con un servizio di consulenza specializzata per la scelta dei mezzi di trasporto e la loro fornitura a partire da una flotta di circa 140 mila veicoli, l'azienda ha scelto di mettere a disposizione anche le infrastrutture di ricarica, per un passaggio all’elettrico sempre più facile da compiere.

Oltre alle energy key, comprese nei piani come ready2e, da utilizzare per fare il pieno attraverso l'80% delle colonnine della rete pubblica nazionale, l’azienda mette a disposizione stazioni di ricarica, con capacità di carica da 3,7 kW fino a 22 kW per tutti i veicoli. Ed è proprio con proposte come ready2e che è possibile sfruttare, con un unico contratto e un unico canone, le infrastrutture di ricarica di LeasePlan insieme a uno dei tantissimi veicoli elettrici tra cui scegliere.

Mobilità elettrica, perché è importante il modello sostenibile

La proposta, dunque, va a coprire quell’area emersa dalla ricerca del 2020 effettuata in collaborazione con Ipsos per la valutazione dell’impatto avuto dalla pandemia di Covid-19 sulle abitudini di mobilità nel mondo. La maggior parte dei conducenti, secondo i risultati, preferirebbe poter contare sulla sicurezza e la comodità di un veicolo personale rispetto al trasporto pubblico.

La predisposizione di circa la metà del campione è per un veicolo ecologico, in grado di contribuire positivamente al mantenimento della qualità dell’aria raggiunta all’inizio della pandemia, strettamente legata alle limitazioni della circolazione introdotte per il contenimento dei contagi. Mobilità sostenibile significa anche abbattere i costi del carburante e della manutenzione, un aspetto allettante proprio del noleggio di veicoli a medio e lungo termine come quello offerto da LeasePlan.