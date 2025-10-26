Moto 3, pauroso incidente e moto distrutte a Sepang: ecco cosa è successo

Paura a Sepang per un brutto incidente prima del via della Moto 3, gara d'apertura del Gran Gremio della Malesia, sullo stesso circuito in cui ad ottobre 2011 perse la vita Marco Simoncelli. I piloti coinvolti sono Noah Dettwiler e il campione del mondo José Antonio Rueda. Il pilota svizzero del team Cip Green Power procedeva lentamente nel rettilineo tra la terza e la quarta staccata, intento a controllare un possibile problema tecnico sulla sua Ktm. Angel Piqueras alle sue spalle e si è accorto del problema e ha segnalato il rallentamento.

L'intoppo sfortunatamente non è stato notato dal connazionale Rueda: il pilota Red Bull Ajo, fresco iridato, ha tamponato ad altissima velocità Dettwiler. Le immagini, drammatiche, hanno fatto temere subito conseguenze gravi. Nello scontro, molto violento, entrambi i piloti sono rimasti a terra, immobili ma coscienti, e sono stati soccorsi direttamente sul luogo dello scontro, che le telecamere della tv hanno prudentemente smesso d’inquadrare, mentre tutti gli altri piloti venivano riportati ai box. A quel punto l'organizzazione della gara ha deciso di posticipare e abbreviare di un terzo la corsa della Moto 3, rivoluzionando il programma della giornata: la corsa della Moto 2 è stata spostata alle 9,30 italiane, in coda a quella della MotoGP.

Perlumbaan Moto3 pada Grand Prix PETRONAS Malaysia terpaksa ditangguhkan selepas berlaku kemalangan membabitkan dua pelumba ketika melakukan sighting lap di Litar Antarabangsa Sepang (SIC) pada Ahad. pic.twitter.com/G94NRxawU7 — Nadine Ardine (@MoMoT_Nadine) October 26, 2025

La direzione gara ha deciso di interrompere subito la procedura di schieramento in griglia, esponendo la bandiera rossa. I soccorsi sono stati tempestivi, anche se hanno richiesto l’intervento degli elicotteri per trasportare i piloti all’ospedale di Kuala Lumpur. Nessuno dei due è passato nel centro medico del circuito. Parlando con Sky Sport, il team Red Bull Ajo Ktm ha fatto il punto sulle condizioni di Rueda. Il campione del mondo ha riportato un paio di fratture al braccio destro. Il pilota resta sotto osservazione. Verrà valutato un eventuale intervento chirurgico. "Il pilota di Moto3 n.99 Rueda è sveglio e vigile, con una sospetta frattura alla mano e svariate contusioni" . Lo fa sapere la MotoGp con un messaggio rassicurante via social.

Le notizie sulle condizioni di Dettwiler arrivano direttamente dalle dichiarazioni del papà Andy e raccontano di un pilota in questo momento stabile e ricoverato in terapia intensiva. Il padre avrebbe rivelato a Blick che il figlio "ha subito diversi arresti cardiaci. Ora è in condizioni stabili, ma è presto per dichiararlo fuori pericolo. Hanno lottato per salvargli la vita". "Questa mattina, durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente. È stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici" , ha pubblicato il team CIP Green Power su Instagram.

"È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente, e tutto il team CIP Green Power è al suo fianco. Vi terremo aggiornati non appena sarà possibile".