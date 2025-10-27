Moto di nuovo nel dramma: Dettwiler lotta per la vita

La MotoGP è un affare di famiglia. Anche nel giorno in cui si è sfiorato il dramma per un incidente spaventoso. Complice l’assenza di Marc Marquez, è il fratello minore a far da padrone nella domenica malese a Sepang. Un successo che premia Gresini Racing miglior team indipendente. Sul podio anche Pedro Acosta su KTM e Joan Mir che regala alla Honda un risultato a lungo sognato. Lo spagnolo precede la Ducati Vr46 di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo (Yamaha). Ennesima domenica sfortunata per Bagnaia. Dopo la pole e la vittoria nella sprint, tutto faceva ben sperare, invece questa volta a tradirlo è stata la gomma, proprio nel finale di gara. Una foratura lo ha costretto a rientrare ai box. Pecco si è dovuto rassegnare ad un altro zero che lo fa scivolare quarto nel mondiale piloti a – 5 punti da Marco Bezzecchi (Aprilia).

«Non è stato un finesettimana semplice, all’inizio avevamo sofferto tanto, non c’era un gran feeling - ha commentato Alex Marquez - in gara però sono riuscito a mettere insieme tutto: strategia, aggressività e velocità».

Vice Campione del mondo in pista, come fuori, il pensiero dello spagnolo, non poteva non andare ai piloti della Moto3. «È bello festeggiare, ma in questo momento i miei pensieri sono tutti per quei due ragazzi della Moto3 coinvolti nel bruttissimo incidente prima della gara: incrociamo le dita».

La domenica di Sepang è stata infatti turbata da uno spaventoso incidente durante il giro di formazione della gara di Moto3. Protagonista il diciannovenne José Antonio Rueda su KTM. Fresco campione del mondo, lo spagnolo ha centrato in pieno lo svizzero Noah Dettwiler (KTM), 20 anni, che stava procedendo lentamente tra le curve 3 e 4. L’impatto è stato violento, tanto dar scattare immediatamente la bandiera rossa per l’intervento dei mezzi di soccorso in pista. I due piloti sono stati stabilizzati e poi trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. La gara ha poi ripreso con circa un’ora e 45 di ritardo, ma il pensiero è andato a Rueda e soprattutto a Dettwiler, ricoverato in terapia intensiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti il pilota spagnolo è vigile, ha subito la frattura della mano destra e resterà in osservazione qualche giorno per via della commozione cerebrale Le condizioni di Dettwiler sono apparse subito gravi.

Il team CIP Green Power è al suo fianco ed ha comunicato che «Noah è in ospedale e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici». Il papà di Dettwiler ha aggiunto al giornale svizzero Blick che Noah «ha subito diversi arresti cardiaci e che i medici hanno lottato per salvarlo».