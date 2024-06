MotoGP, dominio Bagnaia ad Assen: conquista pole e Sprint Race

Ascolta ora 00:00 00:00

Pecco Bagnaia corona il suo weekend perfetto e si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio d'Olanda. Sul circuito di Assen, partendo dalla pole, il pilota della Ducati ha mantenuto per tutta la corsa la testa del gruppo, vincendo su Jorge Martin con un vantaggio di circa due secondi.

Il due volte campione del mondo mette subito il turbo, controllando senza problemi lo spagnolo, fuggendo per poi rallentare per portare ai box una moto senza pesanti ripercussioni sul treno hard-soft montato per la mini gara olandese. E Martin non riesce a trovare contromisure per intimorire l'italiano. Ora in campionato Bagnaia si ritrova a meno 15 punti dallo stesso spagnolo della Prima Pramac. Per Pecco è la seconda vittoria consecutiva nella Sprint, dopo quella conquistata nel Gp d'Italia.

Completa il podio Maverick Vinales (Aprilia), quarto posto per Enea Bastianini con l'altra Ducati ufficiale davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina). A seguire Brad Binder (Ktm), Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) e Pedro Acosta (Ktm GasGas). È caduto, invece Marc Marquez (Ducati Gresini) all'inizio del secondo giro, mentre si trovava in quinta posizione. Out anche Marini, Savadori, Rins ed Espargarò. Domani alle ore 14 la gara lunga.

A fine gara Bagnaia ha espresso tutta la sua soddisfazione così: "Stiamo facendo un ottimo lavoro da ieri mattina. Oggi ho cercato di essere costante, vincere qui è fantastico. É solo sabato ma siamo felicissimi di questa vittoria nella sprint e non vedo l'ora di correre domani".

La giornata era iniziata con la conquista della pole di Bagnaia, con il tempo record di 1'30''540, precedendo di 81 millesimi di Martin e Vinales a 441 millesimi. Era da nove Gp che Bagnaia non firmava la pole, l'ultima in Malesia lo scorsa stagione. Di sicuro domani si prevede gran battaglia in pista, con il leader del mondiale Martin, sempre più nel mirino di Pecco.

Classifica Mondiale

1) Jorge Martin (Ducati Pramac)

180 punti

2) Pecco Bagnaia (Ducati Factory)

165 punti

3) Marc Marquez (Gresini Racing Team)

136 punti

4) Enea Bastianini (Ducati Factory)

120 punti

5) Maverick Vinales (Aprilia Factory)

107 punti

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della classe MotoGp, in programma sul circuito di Assen:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'30"540 alla media di 180,5 km/h 2. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'30"621 3. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'30"951

2ª fila 4. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'30"979 5. Aleix Espargarò (Esp) Aprilia 1'31"077 6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'31"274

3ª fila 7.

Marc Marquez (Esp) Ducati 1'31"378 8. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1'31"405 9. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'31"479

4ª fila 10. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1'31"482 11. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'31"628 12. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1'31"928