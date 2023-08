MotoGP, Bagnaia conquista la pole a Spielberg davanti a Viñales

Un grande Pecco Bagnaia fa sua la pole position del GP d'Austria, decima tappa stagionale della MotoGP. Sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, il pilota del team Ducati chiude la sessione in 1:28.53, precedendo in prima fila l'Aprilia di Maverick Viñales e la KTM di Brad Binder. L'altra KTM, quella di Jack Miller, apre la seconda fila con le due Ducati Gresini e VR46 di Alex Marquez e Luca Marini, mentre Bezzecchi partirà 7°.

Si fermano invece in Q1 le speranze di Enea Bastianini, che non va oltre il quarto tempo della sessione, ma partirà 13°. Il pilota Ducati, infatti, sfrutta la penalità di tre posizioni comminata a Pol Espargaro per l'impeding nelle Pratiche a Marquez e aprirà la quinta fila al fianco del connazionale Franco Morbidelli e la Honda di Joan Mir. Pol Espargaro che, in grande spolvero sulla KTM del team GasGas, apre dunque la sesta fila tutta in salsa spagnola, con Raul Fernandez e Marc Marquez (ancora una volta in difficoltà con una RC213V difficile da guidare) a completarla.

A chiudere la griglia di partenza di Sprint e GP d'Austria sono le Honda LCR di Nakagami e Lecuona, divise dalla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio, l'altra GasGas di Augusto Fernandez e l'Aprila della wild card Lorenzo Savadori. Alle 15 la Sprint Race.

La griglia di partenza

Francesco BAGNAIA Ducati Maverick VIÑALES Aprilia Brad BINDER Red Bull KTM Jack MILLER Red Bull KTM Alex MARQUEZ Gresini Racing Luca MARINI Mooney VR46 Racing Team Marco BEZZECCHI Mooney VR46 Racing Team Miguel OLIVEIRA Aprilia Fabio QUARTARARO Yamaha Johann ZARCO Pramac Aleix ESPARGARO Aprilia Jorge MARTIN Pramac Enea BASTIANINI Ducati Franco MORBIDELLI Yamaha Joan MIR Honda Pol ESPARGARO KTM *Penalità di 3 posizioni in griglia di partenza Raul FERNANDEZ Aprilia Marc MARQUEZ Honda Takaaki NAKAGAMI Honda Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Iker LECUONA Honda Augusto FERNANDEZ Ktm Lorenzo SAVADORI Aprilia Ducati, Aprilia and KTM on the front row!



Dove vedere il GP Austria

Tutto pronto a Spielberg per un altro weekend di emozioni da vivere su Sky e in streaming su NOW. Semaforo verde domenica alle 14

Da non perdere anche il sabato show della MotoGP, dopo le qualifiche c'è la Sprint Race alle 15. Quest'ultima sarà disponibile anche in live streaming sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Tutte le news del weekend a due ruote potranno essere seguite grazie ai continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita alle 17.

