MotoGp, Bagnaia in pole e secondo nella sprint race a Le Mans. Marquez a terra

Pecco Bagnaia sorprende tutti e supera il mito Freddie Spencer nella classifica delle pole position di tutti i tempi nella categoria regina del motociclismo. Il piemontese della Ducati ufficiale fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Francia, togliendo la pole position in extremis al compagno di scuderia Marc Marquez. L’azzurro partirà davanti a tutti 196 giorni dopo la pole in Thailandia mentre lo spagnolo, che aveva abbassato il record del tracciato di Le Mans nella Q1 non riesce a ripetersi.

Quando le moto tornano in pista per la sprint race, Jorge Martin mette una partenza clamorosa, risalendo dall’ottavo al primo posto in poche centinaia di metri. Il pilota Aprilia vince per distacco la gara, precedendo Bagnaia e Bezzecchi. Male Marquez, che nell’ultimo giro esagera per riportarsi su Acosta e finisce pesantemente a terra: da verificare le condizioni fisiche del campione spagnolo prima della gara lunga, che prenderà il via domenica alle 14, in diretta e in esclusiva su Sky.

Sprint, domina Martin, Marc a terra

Il sole splende sul circuito Bugatti per i 13 giri che assegneranno i primi punti del weekend francese della MotoGp. Grandi le aspettative nel box delle Ducati factory dopo la doppietta delle qualifiche, con Bagnaia che scippa la pole position in extremis al compagno di scuderia Marquez. Mentre tutti si concentrano sul duello tra gli alfieri della casa di Borgo Panigale, Jorge Martin combina uno scherzo niente male: partenza a razzo del pilota dell’Aprilia che balza dalle retrovie in maniera felina, portandosi davanti a Bezzecchi e Bagnaia alla prima staccata. Lo spagnolo prova subito ad allungare, approfittando del fatto che il compagno di scuderia debba difendersi dagli attacchi di uno scatenato Bagnaia: alle loro spalle, Quartararo e Marc Marquez che, dopo una partenza negativa, ha già negli scarichi il connazionale Mir. Un secondo di vantaggio per Martin su Bezzecchi, costretto a fare i salti mortali per tener dietro la Ducati del piemontese: Mir supera Marquez mentre Bagnaia approfitta di un largo di Bezzecchi per portargli via la seconda posizione. Mentre Di Giannantonio vola a terra dopo una partenza disastrosa, Acosta risale fino alla quarta posizione mentre Bezzecchi non riesce a tenere il ritmo di Bagnaia e perde terreno.

Gara molto complicata per i centauri azzurri: in pochi minuti finiscono a terra prima Enea Bastianini poi Morbidelli ma le due bandiere gialle non cambiano la dinamica di una sprint race che sembra già decisa. A quattro giri dalla fine, Martin continua a girare troppo forte per gli inseguitori, con il vantaggio su Bagnaia che sale verso il secondo e mezzo: il piemontese ha altrettanto vantaggio nei confronti di Bezzecchi, con le posizioni del podio ormai consolidate. A tenere viva l’attenzione del pubblico francese, la lotta per il quarto posto: Pedro Acosta ha un po’ di luce sul terzetto formato dall’idolo di casa Quartararo, Mir e Marc Marquez ma la situazione potrebbe cambiare nel finale. Alla fine, l’ansia di recuperare qualche posizione costa molto cara a Marc Marquez: brutta caduta e botta pesante per lo spagnolo che si rialza zoppicando un po’. Alla fine, prova di forza impressionante di Jorge Martin che domina la sprint dopo aver risalito otto posizioni alla partenza: buon secondo posto per Bagnaia, che precede Bezzecchi. Restano da valutare le condizioni fisiche di Marquez in vista della gara lunga di domenica pomeriggio.

Qualifiche, exploit Bagnaia

Il sabato della MotoGp era iniziato nella tarda mattinata, quando i centauri erano scesi in pista sullo storico tracciato di Le Mans per decidere la griglia di partenza della sprint race e della gara di domenica pomeriggio. Dopo la delusione delle pre-qualifiche del venerdì, pochi si sarebbero aspettati che Pecco Bagnaia riuscisse a tornare in pole position dopo 196 giorni dal Gp della Malesia della scorsa stagione. A rincuorare i tifosi del campione azzurro, però, i segnali positivi dall’introduzione della nuova carena sulla sua Ducati ufficiale già dalle libere della mattina, nella quale ha testato due moto con configurazione aerodinamica diversa. A spuntare il tempo migliore è la Yamaha di Fabio Quartararo ma Bagnaia e Di Giannantonio completano il podio virtuale, confermando la competitività delle Ducati sul tracciato francese. Si inizia a fare sul serio nel Q1, con Marc Marquez, Quartararo e Bastianini a caccia dell’accesso alla fase decisiva per la pole position. Il pilota romano si complica la vita cadendo a terra e danneggiando la moto mentre il campione del mondo fa segnare subito il miglior tempo per poi venire scavalcato dal francese e da Fernandez.

L’ultimo time attack vede volare la Ducati del campione spagnolo che abbassa il record della pista con un impressionante 1:29.288: accede al Q2 anche Quartararo. Marquez ha solo una gomma nuova per giocarsi la pole position, quindi dovrà gestire al meglio la situazione. Non male il tempo che consente a Bezzecchi di portarsi in testa davanti a Di Giannantonio e Martin mentre Bagnaia mastica amaro al box, con la moto ferma per un problema meccanico. L’ultimo time attack vede in pista anche il piemontese, con Marquez che balza in testa alla classifica, seguito da Diggia e Bezzecchi ma l’impressione è che l’azzurro della Ducati factory non abbia fatto ancora un giro davvero pulito. Proprio sul filo di lana, infatti, ecco l’1:29.

634 che consente al piemontese di partire davanti a tutti: in prima fila Marc Marquez, che non è riuscito a ripetere il tempone della Q1 e Bezzecchi. Partiranno invece dalla seconda fila Di Giannantonio, Acosta e Quartararo.