MotoGP, Bagnaia trionfa a Spielberg davanti a Martin e vola in vetta alla classifica

account X @ bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Pecco Bagnaia conquista il GP d'Austria, undicesima gara stagionale del Mondiale di MotoGP 2024, centrando una doppietta da sogno al Red Bull Ring dopo la vittoria nella Sprint Race del sabato. Il pilota della Ducati fa la gara perfetta e vince ancora la resistenza della Pramac di Jorge Martin, che come accaduto sabato si deve accontentare di un secondo posto che gli fa perdere la vetta. Sul podio anche uno splendido Enea Bastianini con l'altra Desmosedici del team factory, che si conferma terza forza del campionato.

Una gara senza storia, quella vinta da Bagnaia, che una volta superato Martin alla seconda staccata impone un ritmo insostenibile per i suoi rivali. Un messaggio forte e chiaro al rivale spagnolo: il campione del mondo in carica è ancora l'uomo da battere. Grazie a questa vittoria sale il pilota torinese sale a 275 punti in classifica mondiale, cinque in più dello spagnolo che si porta a 270 punti. Il duello per il titolo finale sarà una lunga volata ma dopo il weekend di Spielberg, Pecco torna con il carico di fiducia, Martin con molte meno sicurezze. In attesa di conoscere il finale, con il successo di oggi Bagnaia ha raggiunto le 10 vittorie tra Sprint Race e gare nel 2024.

Quarto Marc Marquez, altro grande protagonista della gara. Il pilota Gresini sbaglia la partenza, e si scontra con l'altra Pramac di Morbidelli. Poi si lancia in una delle sue rimonte funamboliche, contraddistinta anche da un altro contatto da brividi con la Ktm di Miller. Sorride anche Marco Bezzecchi, che ha portato la sua Ducati VR46 fino al sesto posto, alle spalle della Ktm ufficiale di Brad Binder. Nella Top 10 anche le due Aprilia di Vinales ed Espargaro (settimo e ottavo), l'altra Pramac di Morbidelli, condizionato dal contatto con Marquez in avvio e l'altra Gresini di Alex Marquez.

Le parole dei protagonisti

"Il passo è stato incredibile, io e Jorge (Martin ndr) abbiamo fatto qualcosa di incredibile in termini di velocità e costanza - ha detto Bagnaia al termine della gara -. Sono molto contento, sono 3 volte consecutive che vinciamo qui. È una giornata speciale per noi". Grande delusione invece per Martin: "Non ci sono scuse, sono un po' frustrato oggi, pensavo di poter lottare con Pecco oggi" ha detto lo spagnolo che però non molla: "Non è quello che mi aspettavo, ma è ancora molto lunga".

Ordine di arrivo

1. Pecco ​Bagnaia 41'54.277

2. Jorge Martin +2.827

3. Enea Bastianini +7.422

4. Marc Marquez +13.517

5. Brad Binder +18.460

6. Marco Bezzecchi +21.175

7. Maverick Viñales +24.339

8. Franco Morbidelli +27.738

9. Aleix Espargato +28.663

10. Alex Marquez +30.289

Classifica Mondiale

1. Pecco Bagnaia (Ducati) 275

2. Jorge Martin (Ducati) 270

3. Enea Bastianini (Ducati) 214

4. Marc Marquez (Ducati) 192

5. Maverick Vinales (Aprilia) 139