MotoGP Barcellona, prove libere: Bagnaia c'è, ma occhio alle sorprese

Il weekend del Gran Premio di Catalogna si è aperto con le prime due sessioni di prove libere, che hanno offerto un primo assaggio di ciò che vedremo sul circuito del Montmeló. Il favorito resta Francesco Bagnaia, inseguitore del leader della classifica mondiale Jorge Martin, che domina le pre-qualifiche dopo una caduta rovinosa nelle FP1. L’italiano dovrà compiere un’impresa e sperare in uno scivolone dell’antagonista madrileno se vorrà confermarsi per la terza volta iridato della MotoGP. Per adesso, il venerdì ha sancito che il pilota della Ducati è concentrato sull’obiettivo.

Prove Libere 1: sorprese e cadute

La prima sessione di prove libere ha visto Takaaki Nakagami sorprendere tutti con il miglior tempo. Il pilota giapponese, alla sua ultima gara in MotoGP, ha fermato il cronometro a 1:40.501, staccando di 411 millesimi Pedro Acosta, secondo. Alex Marquez ha completato il podio virtuale con un distacco di 414 millesimi. Tra i favoriti, Jorge Martin e Francesco Bagnaia hanno preferito concentrarsi sul passo gara, chiudendo rispettivamente al quinto e al settimo posto. Martin non sembrava soddisfatto della sua Ducati Desmosedici GP24, mostrando segni di instabilità e cambiando moto a metà sessione. Un episodio curioso, invece, ha visto protagonisti i piloti del team GasGas, Augusto Fernandez e Pedro Acosta. In curva 5, Acosta, all'interno, non si è accorto della presenza di Fernandez alla sua destra, causando un contatto che ha portato entrambi a terra. Un altro incidente ha coinvolto Bagnaia e Maverick Viñales durante una simulazione di partenza. Viñales ha affiancato Bagnaia all'esterno in curva, cogliendo di sorpresa il campione del mondo in carica che, frenando con le gomme fredde, ha perso l'anteriore. Bagnaia ha protestato con Viñales per la manovra aggressiva.

I tempi dei primi 10:

Takaaki Nakagami - IDEMITSU Honda LCR Honda - 1’40.501 Pedro Acosta - Red Bull GASGAS Tech3 KTM - 1’40.912 Alex Marquez - Gresini Racing MotoGP DUCATI - 1’40.915 Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing KTM - 1’40.952 Jorge Martin - Prima Pramac Racing DUCATI - 1’40.971 Enea Bastianini - Ducati Lenovo Team DUCATI - 1’41.069 Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team DUCATI - 1’41.083 Maverick Vinales - Aprilia Racing APRILIA - 1’41.127 Jack Miller - Red Bull KTM Factory Racing KTM - 1’41.178 Marc Marquez - Gresini Racing MotoGP DUCATI - 1’41.196

Prove Libere 2: Bagnaia domina, Quartararo fuori dalla Q2

La seconda sessione di prove libere, quella della pre-qualifiche, si è svolta con condizioni meteo parzialmente nuvolose. La temperatura dell'aria era di 17°C, mentre l'asfalto registrava 20°C. Francesco Bagnaia ha dominato la prova, stabilendo il miglior tempo davanti a Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò. Johann Zarco, con un ottimo quarto posto, si è rivelato la sorpresa della giornata, precedendo Martin, Viñales e i fratelli Marquez. Acosta e Enea Bastianini hanno completato la top 10, garantendosi l'accesso diretto alla Q2. Fabio Quartararo, invece, ha faticato con la sua Yamaha, chiudendo al 14° posto e mancando l'accesso diretto alla Q2.

Anche le KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller sono rimaste fuori dalla top 10. Da segnalare la caduta di Franco Morbidelli all'inizio della sessione e le difficoltà di Marc Marquez, mentre il fratello Alex ha cercato di aiutarlo con il traino.

I tempi dei primi dieci: