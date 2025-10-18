MotoGP, Bezzecchi conquista la Sprint Race a Phillip Island. Disastro Bagnaia

Marco Bezzecchi si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio d'Australia, che si disputa sul circuito costiero di Phillip Island. Non sono bastati un incontro ravvicinato con un gabbiano (nel giro di riscaldamento) e un errore al sesto dei 13 giri previsti, per negare al pilota del team Aprilia Racing la vittoria nella gara breve.

Bezzecchi ha preceduto gli spagnoli Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) e Pedro Acosta (KTM). Partito dalla pole position per la quinta volta in questa stagione, il francese Fabio Quartararo ha tagliato il traguardo settimo in sella alla sua Yamaha. Il team Ducati ha visto il primo dei suoi piloti, Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), arrivare quinto davanti ad Alex Marquez (Ducati-Gresini), sesto. Rimonta coi fiocchi per Enea Bastianini, partito ventesimo e decimo al traguardo, a un soffio dalla zona punti. A picco invece Pecco Bagnaia, penultimo sotto la bandiera a scacchi con 32 secondi di ritardo da Bezzecchi. A causa di infortuni, lo spagnolo Marc Marquez - già sicuro del titolo della classe regina - e il campione del mondo 2024 Jorge Martin non hanno partecipato alla gara australiana. Con questa vittoria, Bezzecchi sale 266 punti, riducendo a otto lunghezze il distacco da Bagnaia (274), terzo dietro a Marc (545) e Alex Marquez (366). Ora la corsa al terzo posto è riaperta.

Brilliant Bez



The Italian storms to victory on the Island!#AustralianGP pic.twitter.com/WY3yFudyuA — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2025

Il weekend in Australia parte col piede sbagliato per Bagnaia a causa di una qualifica non esaltante. Nella sessione che ha dato alla Yamaha di Fabio Quartararo la pole davanti alla Aprilia di Bezzecchi e alla Yamaha Prima Pramac del padrone di casa Jack Miller, Pecco non è andato oltre l’11° tempo, ma domenica partirà dalla quinta fila. Il pilota Ducati, infatti, è stato penalizzato dallo Stewards Panel per aver ostacolato Bezzecchi nel corso del Q2, camminandogli tre posizioni in griglia. Una griglia che riserva tante sorprese, con una pole super di Quartararo che a tempo scaduto fa record della pista beffando di 29 millesimi Bezzecchi. La quarta piazza è andata a Raul Fernandez , poi Pedro Acosta e Alex Marquez.

What's better than an overtake?



A DOUBLE overtake Down Under#AustralianGP pic.twitter.com/ypsPJKyZxj — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2025

Il numero 73 è caduto due volte durante i 15 minuti della sessione del sabato mattina. La prima a bassa velocità, la seconda mentre viaggiava spedito alla curva 1. Di quasi mezzo secondo il suo ritardo dal poleman Quartararo. La terza fila verrà aperta da Fermin Aldeguer. Il rookie spagnolo ha preceduto Pol Espargaro, ottavo, e Luca Marini nono. Decimo Fabio Di Giannantonio.

Gara che, a causa delle possibili avverse condizioni meteo, è stata posticipata di un’ora. A cascata, quindi, cambiano anche gli orari di Moto3 e Moto2. Di seguito i nuovi orari per domenica: Moto3: 03:00 (21 giri); Moto2: 04:15 (23 giri); MotoGP: 06:00 (27 giri).