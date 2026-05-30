MotoGp, Fernandez batte Martin nella sprint al Mugello. Pole a Bezzecchi

La prima tappa italiana di questa lunga stagione di MotoGp sorride all’Aprilia che riesce a capitalizzare la propria superiorità portando a casa la prima pole position e la prima vittoria nella sprint race sul tracciato del Mugello. La casa di Noale sembra averne decisamente di più rispetto alle rivali e, dopo che Jorge Martin aveva battuto il record di velocità sulla pista toscana nelle libere, vede il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi abbattere il muro dell’1:44 e prendersi la pole position. Alle sue spalle le altre due Aprilia di Fernandez e Martin, per una storica prima fila per la casa veneta.

Nella sprint race, il pilota romagnolo parte male, scivola in sesta posizione e deve accontentarsi del quarto posto dietro ad un convincente Di Giannantonio. La battaglia per la vittoria si gioca sul filo dei centesimi di secondo ma Jorge Martin non riesce a riportarsi sotto al connazionale: il secondo posto gli consente di recuperare tre punti nei confronti del compagno di box. Le moto torneranno in pista domenica alle 14 per la gara lunga, che sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sia su Sky che su Tv8.

Sprint, Fernandez batte Martin

Dopo l’exploit delle qualifiche ed una prima fila tutta Aprilia, con Marco Bezzecchi davanti al resto della compagnia, le aspettative della casa di Noale per una prima vittoria al Mugello sono più che giustificate. La prova generale saranno gli undici giri della sprint race, con Jorge Martin, reduce dal record di velocità massima sul circuito toscano, 368.6 km/h nelle prove libere, pronto a battagliare con il compagno di squadra per la vittoria. A sorprendere tutti, però, è il solito Marc Marquez, che scatta dalla quarta posizione e riesce a staccare per primo nonostante la buona partenza di Raul Fernandez. Il campione del mondo, non al massimo dopo l’intervento successivo alla caduta nella sprint di Le Mans, fatica tantissimo a tenere dietro le Aprilia e alla fine del primo giro è scivolato in quarta posizione. Davanti a tutti Fernandez, seguito da Martin e dal sorprendente Moreira: partenza da dimenticare per Bezzecchi, solo sesto e per Pecco Bagnaia, che scivola addirittura in undicesima posizione. Situazione ancora molto fluida, con Di Giannantonio e Bezzecchi che riescono a scavalcare Marquez e cercare di riportarsi sul trio di testa. A nove giri dalla bandiera a scacchi, il pilota romano si mette dietro Moreira ma ha quasi due secondi da recuperare nei confronti delle due Aprilia, che sembrano averne decisamente di più.

Bezzecchi gira comunque su buoni tempi e riesce a superare Moreira, provando almeno ad insidiare la terza posizione di Diggia e completare uno storico podio tutto Aprilia. A sette giri dal traguardo, bandiera gialla per le cadute quasi simultanee di Bastianini e Morbidelli ma ad attirare l’attenzione del pubblico è sicuramente la performance di Fernandez, che porta a circa un secondo il vantaggio nei confronti di Martin in una sfida tutta spagnola. Mentre Bagnaia riesce a riportarsi sotto ad Acosta e lottare per l’ottava posizione, Marquez si libera di Moreira ma ha più di due secondi da recuperare nei confronti di Bezzecchi, che fatica a riprendere Di Giannantonio. Proprio quando la vittoria di Fernandez sembrava fatta, cambio di passo di Martin, che riduce a soli quattro decimi il distacco a tre giri dalla bandiera a scacchi. Alle spalle del duo di testa, Bezzecchi prova a spingere per recuperare qualche punto nei confronti di Martin ma un sorpasso a questo punto sembra improbabile. Fernandez riesce a reagire all’attacco del pilota del team factory, gestendo il mezzo secondo di vantaggio fino al trionfo. A completare il podio Martin e Di Giannantonio, Bezzecchi e Marquez quarto e quinto, Bagnaia recupera nel finale e chiude settimo.

Qualifiche, storica tripletta Aprilia

Il sabato della MotoGp era iniziato nella tarda mattinata, quando Marco Bezzecchi si era presentato in pista per le qualifiche del Gran Premio d’Italia determinato a tornare al top dopo i tanti problemi vissuti a Barcellona. Il pilota romagnolo riesce ad avere la meglio sull’agguerrita concorrenza e portare a casa la sua seconda pole position in stagione, demolendo il record della pista toscana con un impressionante 1:43.921, due decimi sotto al record precedente di Marquez. Il leader della classifica piloti fa una qualifica impressionante, considerato come nel suo giro veloce non abbia potuto approfittare della scia di nessuno ma le buone notizie per la casa di Noale non finiscono qui. A fianco del Bez, infatti, partiranno il sorprendente Raul Fernandez, arrivato dal Q1 ed il compagno di squadra Jorge Martin, che chiudono rispettivamente con due e tre decimi di ritardo per un’impressionante prima fila tutta veneta.

Altrettanto impressionante è il fatto che, nonostante i passi avanti visti nelle ultime settimane da parte di Ktm e Yamaha, la quarta posizione se la aggiudichi Marc Marquez, arrivato al Mugello non al meglio dopo il doppio intervento chirurgico reso necessario dalla rovinosa caduta nella sprint di Le Mans. Chiudere a soli 373 millesimi di ritardo nei confronti di Bezzecchi dopo aver saltato le ultime due gare è dimostrazione dell’enorme forza d’animo e talento del campionissimo spagnolo. Il resto della pattuglia azzurra non approfitta del gran tifo del pubblico del Mugello e chiude con risultati non esaltanti: a poco più di mezzo secondo, in sesta posizione, chiude Pecco Bagnaia, con Di Giannantonio dietro di solo 16 millesimi.

Ancora peggio vanno le cose a Morbidelli e Bastianini, 9° e 11°, mentre Luca Marini, dopo un deludente 16° posto, viene penalizzato per guida lenta: il romagnolo perderà tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica.