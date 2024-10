MotoGP, Martin domina la Sprint Race in Australia e allunga su Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Jorge Martin completa un sabato da sogno a Phillip Island e dopo aver ottenuto la pole position, domina la Sprint Race del Gp d'Australia, quartultimo atto del Mondiale MotoGP.

Vittoria mai in discussione quella del pilota spagnolo, che gli consente di guadagnare punti pesanti in classifica sul rivale inseguitore Pecco Bagnaia, non andato oltre un quarto posto. Aumenta nuovamente quindi il divario in classifica tra Martin (404 punti) e Bagnaia (388 punti): lo spagnolo sale a +16 in attesa della delicatissima gara di domani. Serrata la lotta anche per la terza posizione, con Marc Marquez e Bastianini appaiati a 320 punti.

Secondo posto per Marc Marquez, mentre sul gradino più basso del podio ci sale Enea Bastianini. Martin parte molto bene e si tiene senza problemi la prima posizione, seguito da Bezzecchi e Bagnaia dopo la staccata sbagliata in curva 1 da Marc Marquez, costretto a scivolare dal secondo all'ottavo posto. La Ducati Pramac del leader del Mondiale prova a prendere il largo, allunga giro dopo giro mentre Pecco non riesce a tenere il ritmo. Il podio per il due volte iridato sfuma a sei giri dal termine, quando il torinese, nettamente più lento degli inseguitori, viene superato prima da Marquez e poi da Bastianini.

Quinto Di Giannantonio davanti a Morbidelli, Fernandez, Espargaro, Fernandez e Luca Marini. A due giri dal termine Vinales e Bezzecchi si sono resi protagonisti di una brutta caduta. A causa del forte vento, l’italiano ha tamponato in staccata Vinales, provocando la caduta di entrambi. Out anche Acosta, Miller, Zarco e Alex Marquez.

"Non è stato facile, c'era un vento mostruoso, a raffiche, ma dopo tre o quattro giri ho trovato un ritmo giusto e costante" , ha detto Martin, protagonista di una giornata perfetta. A differenza di Bagnaia, che non è riuscito a stare con i piloti di testa. Sei secondi abbondanti di distacco dallo spagnolo suonano come un campanello d'allarme in vista della gara di domenica.

Martin partirà dalla pole position dopo aver fatto segnato il miglior tempo in qualifica per il terzo anno consecutivo, ma suo miglior risultato è stato il terzo posto nel 2021. Il pilota della Ducati-Pramac, attualmente leader del mondiale, ha preceduto di oltre mezzo secondo il connazionale Marc Marquez. Il terzo posto, l'ultimo della prima fila, è andato a un altro spagnolo, Maverick Vinales.

Deludente invece Bagnaia, che ha faticato tanto a trovare il ritmo giusto, ma proprio all'ultimo giro a disposizione è riuscito a limitare i danni chiudendo in quinta posizione con un ritardo di oltre un secondo da Martin. Quarto Bezzecchi, che si prende la seconda fila.