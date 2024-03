MotoGp Qatar, la prima pole dell'anno a Martin, quinto Bagnaia

Una prima qualifica della stagione che ha rispettato i pronostici della vigilia. È di Jorge Martin la prima pole di un campionato di MotoGp che già promette spettacolo. La sconfitta subita da Francesco Bagnaia nel 2023 sembra non aver minato il morale del pilota spagnolo. Sua infatti la miglior prestazione, grazie all’1:50.789 con il quale ha abbattuto il record della pista (detenuto da Luca Marini) e mandato un primo segnale alla concorrenza. In primis ad un Bagnaia che ha chiuso la sua qualifica in quinta posizione a un decimo. Alle spalle di Martin, dimostrazione di come l’Aprilia, con Aleix Espargarò che ha chiuso a soli 83 millesimi, si trovi a suo agio sulla pista di Losail.

Occorre adesso verificare se nella Sprint Race oggi e nella gara di domani, riuscirà ad essere competitiva per la vittoria. Intanto in casa Ducati non resta che godersi la qualità di una moto che ancora rimane quella da battere. A riprova di come Enea Bastianini, terzo a meno di un decimo dal vice campione del mondo, sembra che abbia trovato il giusto feeling con la Desmo ufficiale.

Un Jorge Martin che sembra aver iniziato la stagione del riscatto nel miglior modo possibile. Il titolo mondiale perso a Valencia a novembre, la vera motivazione per iniziare a piazzare un riscatto in piena regola. Non sarà assolutamente facile, perché si ritroverà ancora un Bagnaia, campione del mondo in carica, che ha messo nel mirino il tris iridato. In mezzo alle Ducati, oltre all’Aprilia di Espargarò, da sottolineare come la KTM si sia dimostrata nelle condizioni di ambire alle prime posizioni. Il quarto tempo ottenuto da Brad Binder ha palesato come la moto austriaca si candidi almeno al ruolo di seconda forza del campionato. Che ha già avuto nel 2023, con la possibilità di poter provare ad alzare l’asticella essere più nella competizione con la Ducati per il titolo iridato.

Tesi che può prendere corpo se si pensa che la casa austriaca quest’anno disporrà di Pedro Acosta. L’ultimo arrivato, d’accordo, ma un concentrato di talento e velocità nelle condizioni di poter dare fastidio, sin da subito, ai primi della classe. L’ottavo posto ottenuto nelle qualifiche di Losail lo metterà nella condizione di giocarsi le prime cinque posizioni sia nella gara corta che in quella normale. Un nuovo inizio per il talento che potrebbe essere prossimo ad esplodere, lo stesso dicasi che Marc Marquez. Che di titoli ne ha vinti sei, e all’esordio con la Ducati Gresini ha chiuso la prima qualifica in sesta posizione. Non lotterà probabilmente per la vittoria, la sensazione è che però potrebbe essere della partita almeno per un posto sul podio.

Una prima qualifica della stagione che ha visto i primi otto piloti racchiusi in tre decimi, a dimostrazione di come l’equilibrio sembra regnare sovrano in pista. E che ha relegato sia Marco Bezzecchi, Luca Marini e Franco Morbidelli nelle ultimissime posizioni della classifica. Se per Bez e Morbido sono state delle qualifiche per certi versi sorprendenti per il mezzo che si trovano a disposizione, era chiaro sin dal principio che il fratello di Valentino sarebbe stato alle prese con una sfida difficilissima, quasi proibitiva, da affrontare. Per tutti e tre non sarà assolutamente facile riemergere e inserirsi almeno nella Top 10. In quello che sembra suonare come un vero e proprio calvario, che sta continuando ad attraversare la Yamaha con Fabio Quartararo (17) e Alex Rins, che ha iniziato la propria avventura con la nuova moto sulla stessa falsariga di Marini. Oggi alle ore 17, lo spegnimento dei semafori che darà il via alla prima Sprint Race della stagione.