MotoGp, super pole per Bezzecchi in Austria. Bagnaia 3° davanti a Marquez. Alle 15 la sprint race

Il ritorno dalla pausa estiva è davvero memorabile per Marco Bezzecchi, che sul circuito dello Spielberg riesce a far girare la sua Aprilia più veloce di tutti. Il pilota di Rimini riesce a rimediare ad un venerdì insoddisfacente, concluso con il 18° posto e l’obbligo di partire dalla Q1 con diversi altri piloti di punta come Bastianini e Di Giannantonio. Il portabandiera dell’Aprilia si rifa con gli interessi nelle qualifiche ufficiali, approfittando di una caduta nel finale di Marc Marquez, che deve accontentarsi del quarto posto. In prima fila con il riminese ci saranno le Ducati di Alex Marquez e di Pecco Bagnaia, in crescita rispetto alle ultime uscite. Le moto torneranno in pista alle ore 15 per la sprint race mentre il Gran Premio di Austria partirà domenica alle 14.

Cade Marquez, super Bez

La mattinata sul Red Bull Ring parte con la seconda sessione di libere, ultima occasione per mettere a punto le moto prima delle qualifiche ufficiali. I 30 minuti della Fp2 vedono un Marc Marquez ancora dominatore, un buon giro di Pecco Bagnaia ed un Bezzecchi che sembra aver trovato la quadra della sua moto, chiudendo con un incoraggiante quarto posto dietro ad Acosta. Il pilota romagnolo è costretto a tirare fuori gli artigli in uno dei Q1 più incerti della stagione, visto che a contendergli uno dei due posti per la Q2 saranno tanti big. Il primo time attack vede Bezzecchi con il miglior tempo davanti al compagno di squadra Martin, che fa meglio di Bastianini, Di Giannantonio ed un deludente Quartararo. L’errore al secondo tentativo del riminese consente ad Enea Bastianini di scavalcarlo e staccare il biglietto per la Q2: l’1:28.409 del pilota Aprilia gli garantisce comunque il secondo posto e la possibilità di migliorarsi nella seconda sessione delle qualifiche ufficiali.

Bezzecchi parte subito forte e fa registrare il miglior tempo al primo tentativo ma Marc Marquez si stava solo scaldando: il leader della classifica piloti migliora di oltre due decimi e si riporta in testa davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Se Pedro Acosta rimane a piedi ed è costretto a spingere la sua Ktm verso i box, il secondo tentativo di Bezzecchi è davvero ottimo: un 1:28.060 che lo porta in testa alla classifica provvisoria. Marc Marquez esagera nella ricerca dell’ennesima pole e scivola a terra, danneggiando la sua Ducati: difficile che riesca a migliorare il suo quarto posto. Altrettanto al limite l’ultimo tentativo di Acosta ma anche il pilota Ktm rischia la caduta e deve rallentare, lasciando la prima posizione al romagnolo dell’Aprilia, davanti ad Alex Marquez per soli 16 millesimi di secondo.

Bezzecchi torna in pole position dopo quasi due anni; grande soddisfazione per la casa di Noale, che non era mai riuscita a partire davanti a tutti allo Spielberg. Le moto torneranno in pistamentre la gara lunga prenderà il via alle 14 di domenica 17 agosto, sempre in diretta e in esclusiva su Sky.