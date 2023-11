MotoGP Valencia, cade Martin e Bagnaia si laurea campione del mondo

A ventidue giri dal termine del gran premio di Valencia della MotoGP, Pecco Bagnaia si laurea campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Il pilota italiano deve ringraziare un Jorge Martin che non ha saputo gestire la pressione nel suo giorno più importante, franando a terra dopo un serie di errori. In casa Ducati è tempo di festeggiare.

Martin Cade e Bagnaia diventa campione

Allo spegnimento dei semafori Pecco vola subito al comando, ma anche Martin è autore di uno scatto fulmineo, con il quale riesce a freddare alcuni dei suoi diretti avversari, piombando alle spalle del suo rivale al titolo iridato. Il primo protagonista ad abbandonare la gara è invece Marco Bezzecchi, che finisce anzitempo il campionato 2023. Alle spalle di Martin si forma un gruppetto composto da Binder, Miller, Zarco, Vinales, Marc Marquez, Alex Marquez, Aleix Espargaro e Di Giannantonio. Purtroppo per loro, i primi due fanno una gara a parte, con un ritmo irresistibile. Sia Bagnaia che Martin utilizzano lo stessa scelta di gomme: hard all'anteriore e media al posteriore.

Lo spagnolo della Ducati Pramac sembra però indiavolato e per assistere a una vera battaglia bastano una manciata di tornate. Alla fine del rettilineo del traguardo, "Martinator" frena tardissimo e non riesce a controllare la sua staccata. Il numero 89 tocca la gomma posteriore di Bagnaia, perdendo il controllo e finendo inevitabilmente fuori pista. Per sua fortuna, rientra in pista, ma è solamente ottavo. Un colpo di scena incredibile. Poco lucido lo spagnolo, che ritorna sul tracciato con gli occhi iniettati di sangue per raddrizzare una giornata storta. La sua rimonta dura poco, perché dopo aver scavalcato Alex Marquez, tampona il fratello Marc ed entrambi finiscono nella polvere. Gara finita per Jorge e Bagnaia diventa ufficialmente campione del mondo, per la seconda volta consecutiva, quando mancano ancora 20 giri al termine della gara. Un colpo di scena che mette la parola fine all'avvincente lotta che ha tenuto incollati gli appassionati per tutta la stagione.

