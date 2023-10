Qatar 2021, l'esordio di una pista inedita e la penultima vittoria di Lewis Hamilton

Pista nuova, emozioni vecchie. Questo è quello che pensano in molti al cospetto dell'inedito GP del Qatar, da correre sul tracciato di Losail, nel novembre del 2021. Il layout è forse un po' banale, poi correre in notturna sotto alle luci artificiali non è di certo una novità. Inoltre, considerando che altre tre piste hanno debuttato durante l'anno, non c'è nemmeno troppa curiosità nello scoprire qualcosa di nuovo. Quello che però tiene vivo l'interesse verso questa gara è ciò che più conta: la competizione. A contendersi il titolo iridato ci sono due piloti tremendamente affamati, ma per motivi diversi: Max Verstappen e Lewis Hamilton. L'olandese è il grande mattatore della prima parte di campionato e nelle ultime tre gare che mancano prima della chiusura del sipario, vorrebbe stringere su quello che sarebbe il suo primissimo acuto mondiale. Dall'altra parte della barricata si erge il britannico della Mercedes, un vecchio leone che da quel trono non vuole affatto scendere. La rivalità tra i due è passata dall'essere una piccola fiamma a un vasto incendio, quindi nessuno dei protagonisti vuole arrancare e cedere il trionfo all'altro.

Hamilton si prende la pole position

Dopo un tesissimo Gran Premio del Brasile, vinto da uno spettacolare Hamilton che mostra i muscoli al suo acerrimo rivale, il Circus si sposta per il trittico arabo. Tre gare da correre in medio-oriente che determineranno il re della Formula 1 2021. L'inerzia sembra tutta per Lewis, che sembra aver ritrovato un connubio auto-pilota perfetto con la sua Mercedes. Il leader della classifica è però Max Verstappen, che nella sua faretra ha ancora alcune frecce da scoccare. Al sabato si disputano le qualifiche e il sette volte campione del mondo pare un demonio, firmando la pole position con un tempo di 1'20"827. Un giro da maestro, non c'è che dire.

Il suo giovane avversario conquista la seconda piazzola della griglia, ma ci dovrà rinunciare ben presto. Infatti, a causa del mancato di rispetto di una doppia bandiera gialla, il pilota della Red Bull viene retrocesso di cinque posizioni. Partirà settimo. Sir Hamilton un po' se la ride, ma senza troppa convinzione. Sa che, in un modo o nell'altro, Max non mollerà di un centimetro perché è un osso duro. I due schiumano dal desiderio di vittoria e la tensione è alle stelle.

Lewis vince, Verstappen in rimonta e Alonso sul podio

Tutti i fari di Losail sono puntati sulla Mercedes di Lewis Hamilton, il numero 44 è chiamato a vincere per proseguire nella sua rincorsa da titolo. Allo spegnimento dei semafori l'anglo-caraibico fa il suo dovere, scatta in modo impeccabile e procede a passo spedito in prima posizione. Alle sue spalle si piazza Fernando Alonso, su Alpine, abile a sopravanzare il suo compagno di team, Esteban Ocon. Verstappen, invece, sciorina uno scatto da fermo perfetto e brucia tre avversari. Dopo un giro è già quarto. L'olandese sembra tarantolato e dopo altre tre tornate si trova negli scarichi di Alonso. Lo spagnolo prova a innalzare una barricata, ma la sua difesa non basta. Dunque, la Red Bull passa e si mette alla caccia della titolata Mercedes.

La gara prosegue così, con un inseguimento a grande distanza, infatti la fuga solitaria di Hamilton arriverà indistirbuta fino alla bandiera a scacchi. Saranno 25 i secondi di distanza tra lui e l'olandese delle "lattine", secondo al traguardo. Sul gradino più basso del podio sale anche Fernando Alonso, che sembra il più felice di tutti. A lui l'ebrezza di un festeggiamento post gara mancava dal 2014. Un'eternità per uno di quella caratura.

La penultima vittoria di Hamilton

Il podio di Qatar 2021

Il trionfo di Losail vale la 102esima vittoria in carriera per Lewis Hamilton, ma mai l'inglese avrebbe pensato che quello sarebbe stato il suo penultimo squillo (almeno finora), seguito da un ultimo grido di gioia una settimana più tardi a Jeddah, in Arabia Saudita. Da allora il contatore di primi posti, instancabile e partito nel lontano 2007, si è fermato. Il campionato di F1 del 2021 sarebbe stato il più difficile da digerire per il campione della Mercedes, con l'epilogo di Abu Dhabi che rappresentata una ferita virulenta e non rimarginabile, anche per un duro come lui. Quell'ottavo titolo, che l'avrebbe portato davanti a tutti nella storia, è svanito all'ultimo giro di un GP che fa ancora discutere, tra le difese spartane di Perez e un'inspiegabile gestione di gara dopo l'incidente di Latifi che ha apparecchiato la tavola a Verstappen. Da quel giorno è nato il regno di Max Verstappen, dove il sole non sembra mai tramontare.