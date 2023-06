Qualifiche MotoGp: Bagnaia-Marquez, che lite in pista

Parecchie nuvole ma le qualifiche del Gran Premio d’Italia non hanno certo deluso i tanti tifosi arrivati al Mugello. Come previsto, ad andare più forte di tutti è il cannibale di questa stagione di MotoGP, Francesco Bagnaia, che nel finale della Q2 riesce ad abbattere il muro dell’1:45 e rintuzzare gli attacchi di Marc Marquez. L’alfiere della Honda è apparso in gran condizione ma a sorprendere è la prestazione del fratellino Alex, che sul filo di lana riesce a mettere il terzo posto. Non era mai successo prima nella storia del motociclismo. Meno bene gli altri, a partire da Bezzecchi, che chiude al sesto posto. Alle 15 si torna in pista per correre la poco amata sprint race, che metterà in palio punti buoni per il campionato del mondo.

Qualche caduta, Marquez c’è

La mattinata della MotoGP inizia prima del solito, con la terza sessione di prove libere, necessaria per mettere a punto gli ultimi dettagli prima delle qualifiche. Pochi problemi fino al finale, quando Augusto Fernandez cade male in curva 14: nessuna conseguenza visibile per il pilota iberico ma la moto si è disintegrata, costringendo la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa per ripulire la pista. Il lieve ritardo costringe a far slittare l’inizio della Q1 alle 11 ma comunque le libere hanno confermato che Pecco ne ha più degli altri. Dietro al ducatista, che chiude in 1:46.314, Luca Marini, Quartararo e Morbidelli; più conservativi i fratelli Marquez ed il resto della compagnia.

Fin dall’avvio della Q1 è chiaro che la Ducati del team Gresini di Alex Marquez ha un setup invidiabile: il fratellino di Marc si porta avanti a tutti con un interessante 1:45.298. Poco dopo, nuova caduta, molto spettacolare, tra la curva 1 e la 2: a volare in terra è Raul Fernandez, che distrugge completamente la moto. In Q2 vanno sia Alex Marquez che un ottimo Jack Miller col secondo tempo mentre delusione per l’Aprilia con Maverick Vinales che viene escluso per soli 32 millesimi. La voglia di far bene spinge molti centauri ad esagerare: Enea Bastianini perde l’anteriore e scivola a terra, correndo poi disperatamente verso il box per inforcare la moto di riserva. Martin ne ha più di tutti con Bezzecchi alle sue spalle ma i top non hanno ancora messo i giri buoni.

Scintille tra Bagnaia e Marquez

Il finale è al fulmicotone, fin da quando Bagnaia ha uno screzio con Marc Marquez. Mentre entrava in pista dai box, il piemontese è costretto a rialzarsi nella staccata di curva 1 quando lo spagnolo arriva a tutta velocità dal rettilineo. Pecco lo manda a quel paese ma l’alfiere della Honda difficilmente avrebbe potuto fare diversamente, visto che arrivava ad altissima velocità. La rabbia, però, fa bene al campione del mondo che si trova dietro il rivale e mette un paio di giri incredibili. L’ultimo è veramente da applausi con il piemontese che chiude con un tempo spettacolare, 1:44.855, nuovo record della pista toscana, tre decimi meglio dell’1:45.187 che nel 2021 era valso la pole position a Quartararo.

A fare notizia è il tempone messo da Alex Marquez sul filo di lana, con lo spagnolo che fa meglio della KTM di Miller e gli scippa il posto in prima fila. Due fratelli davanti a tutti, non era mai successo prima nella centenaria storia del motociclismo. Domenica in prima posizione quindi ci sarà Francesco Bagnaia, che si mette alle spalle un ottimo Marc Marquez di soli 78 millesimi di secondo. Alle spalle dei fratelli Marquez, Miller, Martin e un Bezzecchi che è apparso un attimo appannato rispetto alle prestazioni fatte vedere ieri nelle libere. Tempo di pranzare, riposare un attimo e sarà già il momento di rimettersi in sella per affrontare la sprint race delle 15. Stavolta in palio ci saranno punti buoni per il mondiale. La speranza di tutti è che il duello tra Bagnaia e Marquez visto in qualifica non sia che all’inizio.