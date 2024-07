Il ritorno dell'ex ferrarista Binotto: guida l'approdo Audi in Formula 1

Mattia Binotto

Mattia Binotto torna in pista e lo fa in grande stile, diventando il numero uno del progetto Audi in Formula 1. Dal primo agosto sarà il nuovo referente del team che ha base a Hinwil, non lontano da Zurigo, là dove ha da sempre c’è la factory della Sauber, rilevata dalla casa tedesca che dal 2026 sarà ufficialmente in gara facendosi tutto da sola, motore e telaio.

Per l’ex Team Principal ferrarista, allontanato con troppa fretta a fine 2022, si tratta di una bella rivincita e di una grande sfida perché in pratica avrà la possibilità di ridisegnare tutta la squadra da zero. Andrà là dove fino al 2022 c’era l’uomo che lo ha sostituito in Ferrari, Fred Vasseur, ma tra la vecchia e la nuova Sauber diventata Audi c’è la stessa differenza che potete trovare paragonando Verstappen padre e figlio.

In Audi, conclusa la sua avventura a Maranello, era finito anni fa anche Stefano Domenicali. Doveva toccare a lui portare la casa di Ingolstadt in Formula 1, ma poi tutto fu bloccato per colpa del diesel gate e Domenicali trovò un’altra strada in Lamborghini e poi in Liberty Media. Non gli è andata male.

Con l’arrivo di Binotto (in foto) alla Sauber si ingrossa la pattuglia degli ex ferraristi diventati avversari della Scuderia, a cominciare da Andrea Stella oggi numero uno della risorta McLaren. Certo se un domani anche Audi finisse davanti alla Ferrari... UZap