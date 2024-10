Schumacher al matrimonio della figlia: la prima comparsa in pubblico dopo 11 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono davvero pochissime le fotografie ufficiali dell'evento ma i media tedeschi hanno dato praticamente per certa la presenza di Michael Schumacher, l'indimenticabile campione di Formula 1, alle nozze della figlia Gina che si sono tenute in forma privatissima e lontani da occhi indiscreti nella villa di Maiorca, dove l'ex pilota vive e viene assistito 24 ore su 24 dalla famiglia. Si tratterebbe, quindi, del primo ritorno in pubblico dopo undici anni da quel maledetto incidente sugli sci sulle Alpi che gli ha cambiato per sempre la vita.

Il matrimonio

Lo scorso fine settimana sono state celebrate le nozze tra Gina-Marie, 27 anni, e Iain Bethke, suo coetaneo e imprenditore nel mondo dell'equitazione. Come detto, i partecipanti erano davvero pochi e tutto si è svolto nella lussuosa villa di famiglia dell'isola spagnola acquistata nel 2018. Il precedente proprietario era Florentino Perez, storico presidente del Real Madrid. La villa è super isolata e dotata anche di una pista di atterraggio per elicotteri così da poter trasportare Schumacher alla casa di famiglia che ha in Svizzera, sul lago di Ginevra, e poi riportarlo sull'isola.

Le indiscrezioni

Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano tedesco Bild, i dipendenti dell'azienda avrebbero consegnato i loro telefoni cellulari prima di entrare nella proprietà così da evitare che qualcuno potesse scattare foto o video in maniera non autorizzata. Alla precisa domanda se Schumacher fosse presente, i media tedeschi hanno specificato " Abbastanza possibile. Anche molto probabile. Ma non in giardino, nella cerchia degli ospiti festeggianti, che sicuramente non appartengono tutti alla cerchia di fiducia più stretta della famiglia ". Di più non si sa: l'unica foto pubblicata dal quotidiano è stata scattata dall'esterno della villa dove si vede un gruppo di persone attorno a padiglione bianco dove la coppia avrebbe pronunciato il fatidico "Sì".

Come sta Schumacher

È impossibile conoscere le condizioni di salute dell'ex campione della Ferrari. Le cure a cui viene sottoposto sono continue ma da anni la moglie Corinna non rilascia dichiarazioni ufficiali in merito. " Penso che io e papà ci capiremo in modo diverso ", ha recentemente dichiarato il figlio maschio Ralf che ha voluto ripercorrere le orme del padre diventando pilota di Formula 1. La chiara allusione al fatto che il 55enne di Hurt, Germania, non sia in grado di parlare. Soltanto nel 2021, quindi ormai tre anni fa, nel documentario di Netflix dedicato a Schumacher, la moglie Corinna raccontò quale fosse la loro quotidianità. " Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Lui si sottopone alle cure. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni e assicurarci che sia a suo agio, per fargli sentire la nostra famiglia, il nostro affetto.

Qualunque cosa potrò fare, la farò. Lo faremo tutti. Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come Michael lo avrebbe voluto e come lo vorrebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetti, e ora noi stiamo proteggendo Michael".