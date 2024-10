Sorpresa Rossa. L'addio a Sainz sempre più carico di dubbi

Carlos Sainz Jr passa dalla Ferrari alla Williams

In pochi avevano previsto di arrivare a questo punto con il groppo in gola. L'addio a Carlos Sainz sta diventando difficile da digerire, perché lo spagnolo si sta comportando da professionista esemplare, dando tutto se stesso a chi lo ha lasciato in mezzo a una strada. Non è solo la vittoria in Messico a aumentare i dubbi sul suo licenziamento. Quella se mai è la ciliegina su una stagione che ha avuto un buco solo in estate, quando Carlos aveva la testa occupata dai pensieri sul suo futuro. La vittoria messicana, poi, è arrivata con un sorpasso a Verstappen destinato a diventare una delle mosse più viste e riviste dell'anno.

Più le gare passano e più ci si interroga su quanto sia stata giusta la mossa di preferirgli Hamilton, spezzando una coppia che fin qui ha funzionato bene. Leclerc e Sainz, anche se dopo la gara in Messico non sono sembrati i migliori amici, oggi sono la miglior coppia della F1. Giovane, veloce, litigiosa, simpatica, mediaticamente spendibile. Lottano tra di loro, ma non vanno oltre i limiti.

Sanno come spingersi uno con l'altro. Come funzionerà la coppia del futuro, Leclerc-Hamilton, nessuno lo sa. È un salto nel buio che andava fatto perché se finalmente un sette volte campione del mondo accetta la tua corte, non puoi voltarti dall'altra parte. Il rischio di arrivare troppo tardi però esiste. Puoi fare la figura di chi insegue Brigitte Bardot per tutta la vita e riesce a conquistarla solo ora.

Il 7 gennaio Lewis compirà 40 anni, in gara anche in Messico ha dimostrato di averne ancora anche contro un compagno giovane che regolarmente lo bastona in qualifica, porterà certamente un valore aggiunto in quanto a mentalità vincente, gestione del gp, organizzazione del team, ma dopo una vita passata in team inglesi, riuscirà ad ambientarsi in fretta in Ferrari? Tutti dubbi che il successo di Sainz sta facendo emergere in queste ore. Tutte domande a cui solo il futuro saprà dare le risposte esatte.