"Venti di incredibile potenza": tempesta devasta la casa di Casey Stoner

La terribile ondata di maltempo che si è abbattuta in Australia negli ultimi giorni del 2023 ha lasciato degli strascichi, con danni di rilevante entità: a restare distrutta anche la tenuta di Casey Stoner, ex pilota della Ducati, che ha documentato con delle immagini la drammaticità della situazione.

Prima i forti venti poi le alluvioni hanno messo letteralmente in ginocchio migliaia di persone sulla Gold Coast, colpendo in particolar modo la regione del Queensland. Il ciclone ha devastato anche la casa dell'ex campione del mondo della MotoGp Casey Stoner, che ha lanciato un appello sulle proprie pagine social per chiedere alle autorità australiane di intervenire con urgenza per aiutare i cittadini colpiti più duramente dalla furia della natura.

"Molte persone non sono al corrente delle devastanti condizioni climatiche che abbiamo avuto qui tra il giorno di Natale e quello di Capodanno!" , scrive il ducatista sulla sua pagina personale Instagram. "Prima i venti di incredibile potenza che hanno distrutto numerosissime case e terreni agricoli nella nostra zona, e tutto quello che le persone hanno impiegato una vita intera per riuscire a costruire" , aggiunge l'ex iridato della Moto Gp. Dopo di che, se questo non bastasse, le alluvioni hanno dato il colpo di grazia a tanti cittadini del Queensland australiano. "Ora, alcuni di noi che erano già stati colpiti da quei venti sono stati vittime anche dalle peggiori inondazioni che questa regione abbia mai visto" , racconta ancora Casey Stoner.