Terribile highside all’ultimo giro della Sprint: dopo il volo Marc Marquez riporta la frattura del piede: “Sarà operato”

Ennesimo infortunio e nuovo stop in vista per Marc Marquez, autore di una spettacolare caduta all’ultimo giro della Sprint Race sul circuito di Le Mans che lo costringerà a saltare la gara di domani e sicuramente almeno il Gran Premio di Catalogna in programma il prossimo weekend.

Dopo il terribile highside, che lo ha proiettato in aria facendolo finire con violenza a terra, la gravità dell’infortunio era apparsa fin da subito evidente per via delle difficoltà del campione del mondo in carica ad appoggiare a terra il piede destro. Una volta rientrato verso i box in sella a uno scooter, il pilota spagnolo è stato trasportato al centro medico della pista di Le Mans per effettuare i primi controlli.

L’esito degli esami è stato infausto, come confermato anche dalla stessa Ducati: “A seguito dell’incidente avvenuto durante la Sprint nel GP di Francia e dopo una visita medica e una radiografia, Marc è stato dichiarato inabile alla gara a causa di una frattura del quinto metatarso del piede destro”, si legge nella nota diffusa dalla scuderia. “Partirà per Madrid questa notte per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Non parteciperà al GP di Catalogna della prossima settimana. Vi forniremo ulteriori informazioni non appena possibile”, conclude il comunicato.

La giornata in pista non era stata particolarmente brillante per Marquez, che non aveva mai trovato il giusto feeling con la moto: al momento della caduta, infatti, si trovava in settima posizione, ben distante dalla testa della corsa e senza essere mai riuscito durante la Sprint Race a inserirsi nella lotta per le prime posizioni. La spiegazione di queste evidenti difficoltà l’ha fornita lo stesso pilota spagnolo nel dopo gara, raccontando di star convivendo con dei problemi di natura fisica che lo costringeranno a effettuare un’ulteriore intervento chirurgico alla spalla destra programmato già da tempo dopo l’appuntamento in Catalogna: la causa sarebbe da ricercare nelle conseguenze dell’infortunio patito in Indonesia lo scorso anno.

“Dopo la gara di Jerez ho capito perfettamente che c’era qualche problema”, racconta Marquez, “ho provato ad andare avanti convinto di stare bene, ma dopo essere andato dal dottore ho capito che c’era qualcosa”. I controlli effettuati dopo la caduta in Indonesia hanno rilevato la rottura di una vite, che si è spostata di uno o due millimetri, arrivando così a toccare il nervo radiale. “Quel nervo è quello che utilizza tutto il braccio e questo è il motivo per cui sto guidando in modo incostante”, precisa il campione del mondo in carica della MotoGP, “perché quando la vite tocca il nervo non posso guidare bene”. “Questo è anche il motivo delle cadute così strane, ora ci vuole un po’ di pazienza per togliere questa vite: è un’operazione lunga ma non così rischiosa e poi bisogna vedere come si evolve”, spiega ancora.

Marquez si dovrà quindi sottoporre a un duplice intervento chirurgico, allungando i tempi previsti per il ritorno in pista.