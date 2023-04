Tragedia a Misano, morto pilota 46enne durante Coppa Italia Velocità

Tragedia a Misano durante lo svolgimento della Coppa Italia Velocità: nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente è morto Fabrizio Giraudo, 46enne pilota di Fossano (CN) impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Nel circuito intitolato a Marco Simoncelli, il centauro piemontese sarebbe stato investito da un'altra moto (secondo una ricostruzione forse da tutte le altre tre moto coinvolte): la stessa dinamica con cui nel 2011 - sul circuito di Sepang - scomparve lo stesso Sic.

La ricostruzione

Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara e innescato, pare, da un problema tecnico a uno di loro. Uno di questi amatori si sarebbe fermato a bordo pista per un problema al motore, ma il suo mezzo è stato colpito da una seconda moto che stava sopraggiungendo. Dopo l'impatto la moto è finito al centro della carreggiata proprio mentre stava transitando a tutta velocità lo sfortunato centauro che, dopo essere caduto, sarebbe stato investito a sua volta da un'altra moto.

A quel punto sono stati inutili i tentativi di rianimare sul posto il pilota fossanese: il medico ha dichiarato il decesso per le gravissime lesioni riportate nel terribile impatto sull'asfalto del circuito romagnolo. Scattata immediatamente la bandiera rossa, dopo l'intervento dei commissari di pista e del personale sanitario, la Federazione Motociclistica Italiana, promotrice del Trofeo, e la direzione del Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione in segno di rispetto per il decesso di Giraudo. Sul posto i carabinieri di Misano Adriatico e il magistrato di turno, Davide Ercolani, che ha disposto il sequestro dei mezzi e l'autopsia sul corpo del pilota deceduto.

Così Giovanni Copioli, presidente della FMI: "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze". Giraudo era un pilota molto quotato tra gli amatori. E soprattutto molto apprezzato e stimato nel paddock. In quattro stagioni in sella nel Trofeo Amatori, dove esordì nel 2019, ha ottenuto diversi piazzamenti di rilievo. Nel 2022 aveva chiuso il campionato al sesto posto nella classe 1000 avanzata.

Non è la prima tragedia capitata sul circuito di Misano. A ottobre 2022 sempre nell’ambito del Trofeo Italiano Amatori, perse la vita il pilota romano di 27 anni Federico Esposto. In uno scontro con altri piloti Esposto morì sul colpo mentre il pilota 31enne Marco Sciutteri venne soccorso e ricoverato in gravi condizioni.